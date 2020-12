Premiéru na velkém turnaji má za sebou. Průběh mistrovství Evropy házenkářek v Dánsku si však brankářka DHC Plzeň Karin Řezáčová představovala jinak.

Karin Řezáčová. | Foto: handball.cz

Češky nepostoupily ze základní skupiny a devatenáctiletá gólmanka tajně doufala, že se dostane alespoň na lavičku do role náhradnice jedničky Petry Kudláčkové. Všechny tři zápasy ale sledovala z hlediště jako třetí brankářka. „Mrzí mě to, ale trenér mně to vysvětlil, takže chápu, proč jsem nehrála. Sabrina Novotná (dvojka družstva, pozn. aut.) je zkušenější, v MOL lize chytá minimálně dva roky. Tuto sezonu odchytala spoustu zápasů, ale já od září jen čtyři, takže z pohledu trenéra to chápu,“ řekla smířlivě Karin Řezáčová.