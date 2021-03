Ačkoliv jste vedly po celý zápas, duel byl dramatický až do konce. Čím to bylo?

Vždy když jsme si mohly vytvořit třeba pětigólový náskok, jsme dvakrát přišly o míč a Prešov nás potrestal. Ale hlavně že jsme závěr zvládly a ve výsledku je jedno, že jsme vyhrály jen o dvě branky.

Spoluhráčky jste zejména v posledních minutách držela mnoha zákroky. Jste s výkonem spokojena?

S prvním poločasem rozhodně ne. Na spoustu střel jsem si sáhla, ale přesto mi všechny napadaly do branky. Ve druhé půli už jsem ale holky mnohokrát podržela.

Půl minuty před koncem jste po technické chybě Plzně vyběhla z branky a zachytila přihrávku do úniku. Nebála jste se kontaktu s protihráčkou?

Bála jsem se hodně, ale už jsem nechtěla, aby na mě někdo střílel (smích). Riskla jsem to, do konce zbývalo pár sekund, tak by ani týmu moc neublížilo, kdybych dostala červenou kartu. Moc se mi ulevilo, že jsem míč zachytila a mohly jsme slavit výhru.

Mnohokrát jste do brejku vyslala novou spoluhráčku Annamarii Patrnčiakovou, která v Plzni hostuje z Lázní Kynžvartu. Je velkým přínosem pro tým?

Určitě. Často nás trápí, že nedokážeme přejít do rychlého protiútoku, ale Anička si výborně nabíhá a úniky proměňuje.

Jak zatím hodnotíte spolupráci s bývalým plzeňským brankářem Radkem Motlíkem, který vás pátým měsícem trénuje?

Jsem s ním moc spokojená, sedli jsme si i lidsky. Je skvělé, že my brankářky máme specializovaný trénink, zatímco spoluhráčky třeba trénují útok a taktiku.

Už v sobotu vás čeká další domácí zápas, vyzvete Dunajskou Stredu. Co od utkání čekáte?

Bude to určitě náročnější duel. Ale na jejich hřišti jsme hrály celkem dobře, nepovedl se nám až závěr a prohrály jsme 19:28. Teď navíc budeme téměř v plné sestavě, takže jestli předvedeme podobný výkon jako proti Prešovu, můžeme pomýšlet alespoň na remízu.

Matěj Vybíral