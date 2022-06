„Liga mistrů byla jedna velká jízda a pohádka. V lize jsme splnili cíl, když jsme postoupili do finále, v němž jsme se rvali do poslední vteřiny a posledního kopu. Nevyšlo to, ale i tak hodnotím sezonu pozitivně,“ řekl Marek Kopecký.

Jaké momenty byste označil za nejlepší a za nejhorší?

Jednoznačně Ligu mistrů, v níž jsme obstáli a odehráli skvělé zápasy. Získali jsme bod proti Kairatu Almaty, dvojnásobnému vítězi Ligy mistrů. Druhým momentem bylo otočení semifinálové série s Teplicemi z 0:2 na 3:2. Negativa nevidím, protože sezona byla opravdu velice dobrá. Možná zranění Tomáše Vnuka. To byl v sezoně nepříjemný okamžik.

Byl jste spokojený se druhým místem po základní části?

Před sezonou jsme si vytyčili cíl skončit do třetího místa i s ohledem na náročnost programu. Ten začal mistrovstvím světa, pak byla kvalifikace Ligy mistrů. Devadesát procent kluků odjíždělo na reprezentační srazy. Věděli jsme, že to nemůžeme honit na všech frontách, ale chtěli jsme držet kontakt se špičkou ligy. V posledním zápase se nám povedlo uhrát druhé místo v přímém souboji s Teplicemi.

Jak jste prožíval semifinálovou sérii s Teplicemi?

To byla reklama na futsal. Je jen škoda, že zápasy nevysílala Česká televize, protože takto by se měl futsal prodávat. Aby se dostal lidem pod kůži. Narazili jsme na skvělý tým s výbornými individualitami. Troufnu si říct, že oba týmy si zasloužily postoupit do finále. My jsme měli i trochu štěstíčka, ale říká se, že štěstí přeje připraveným. I když jsme prohrávali 0:2, tak jsme věřili a klukům jsme dodávali sebevědomí. Nakonec jsme sérii zvládli my.

Jaký faktor hrál největší roli ve finále pro Chrudim?

Jsem přesvědčený, že jednoznačně náročný program v celé sezoně a absence Tomáše Vnuka, který byl loni stěžejním hráčem v jízdě za titulem. Nechci se vymlouvat, ale jestli po pěti semifinálových zápasech s Teplicemi a třech prodlouženích hrajete za tři dny finále, tak nemáte čas zregenerovat, připravit mužstvo. Nad tím by se měl někdo zamyslet. Ve finále jsme už nemohli konkurovat fyzickým silám Chrudimi.

Jak hodnotíte play-off?

Pokud budu mluvit za náš tým, tak semifinálové a finálové zápasy měly kvalitu. Diváky musely bavit, protože byly zajímavé do posledních momentů, zápasy dospěly do penaltových rozstřelů, takže to nebylo nic jednoznačného.

Co jste hráčům řekl po posledním finálovém utkání?

Že jsem na ně ohromně hrdý a pyšný. Kluci tam nechali úplně všechno a toho si hodně cením, takže jsem jim poděkoval. Řekl jsem jim, ať jsou hrdí na stříbrnou medaili, ať si ji vezmou, protože si ji za celou sezonu doopravdy zasloužili. I když nebyla zlatá, tak je to medaile a je potřeba si vážit každé medaile a každého úspěchu.

Dal jste si pauzu od futsalu?

Sledoval jsem vyvrcholení španělské ligy, která je skvělým studijním materiálem. Řešíme nový kádr, takže pauza de facto není.

