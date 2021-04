Ve čtvrtečním domácím zápase, který se hraje od 20 hodin, tak už mohou rozhodnout o postupu.

Největší podíl na pondělní výhře 6:0 v Mělníku měl Lukáš Rešetár, který zaznamenal hattrick, a gól ze 37. minuty byl už jeho stý v play-off. Plzeňský kapitán je prvním hráčem futsalové ligy, kterému se to podařilo.

„Vůbec jsem nevěděl, že je tahle meta na spadnutí. Zaznemenal jsem to teprve nedávno. Jsem za to hrozně rád. Když se potom člověk podívá na tu svojí kariéru jednou, tak si řekne, že je to hezký milník. Zvlášť být v takové statistice první v historii, to se člověku jen tak nepoštěstí,“ okomentoval svůj počin plzeňský kapitán Rešetár.

A hned o minutu později načal Lukáš Rešetár druhou stovku, dva góly v Mělníku přidal Michal Seidler a jednou se trefil Michal Holý.

„Plzeň nás trestala po našich chybách, vítězství jsme jí dost usnadnili,“ mrzelo trenéra poražených Jakuba Němce. Ve středu se čtvrtfinálová série opět přestěhuje do Plzně, třetí utkání začíná od 20 hodin.