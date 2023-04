Nestává se často, aby hráč v kolektivním sportu překonal dvě individuální jubilejní mety v jednom zápase. Tento obdivuhodný kousek se povedl kapitánovi české futsalové reprezentace i Interobalu Plzeň Lukáši Rešetárovi, který v barážovém utkání s Litvou (5:2) vstřelil 90. gól ve 160. reprezentačním duelu.

Lukáš Rešetár (vpravo). Interobal Plzeň (tmavé dresy) - SKUP Olomouc 11:3, 6. ledna 2023. | Foto: David Koranda

„Ve středu jsem to ve studiu ČT sport slíbil Honzovi Vařekovi, takže jsem rád, že jsem tu branku dal. Podali jsme dobrý výkon, i když mě mrzí druhá branka soupeře. To byl takový smolný moment. Měli jsme hodně šancí a celý zápas byl pod naší kontrolou. Zvládli jsme to dobře,“ řekl svazovému webu Lukáš Rešetár, který skóroval na 2:0, když před ním otevřel skóre jiný futsalista Interobalu Plzeň Michal Seidler.

„Dostal jsem dobrý balon za obranu. Myslím si, že brankář reagoval na dlouhý míč a tím, jak jsem si to přebral na střed hřiště, tak jsem ho vyřadil ze hry a vlastně jsem zasouval do prázdné branky. Překvapilo mě to, nečekal jsem, že budu po první doteku zakončovat na prázdnou bránu,“ popsal svůj jubilejní gól Rešetár.

Pětistovka je krásné číslo, které ukazuje na moji bohatou kariéru, říká Rešetár

Proti Litvě tradičně hrál ve čtyřce s plzeňskými spoluhráči Seidlerem, Vnukem a Holým, ale ve druhé půli se tam s nimi střídal další Plzeňák Dušan Künstner. „My Dušana dobře známe. I za toho stavu se vstupuje lépe do zápasu, než kdyby se třeba prohrávalo. Zapadl tam a myslím si, že i zbytek zápasu jsme odehráli dobře a měli jsme tam nějaké šance,“ uvedl Lukáš Rešetár.

Zítra hrají Češi v Litvě odvetu baráže o postup do další kvalifikační fáze o postup na mistrovství světa 2024.

Osmatřicetiletý futsalista dosáhl tuto sezonu i jiného úctyhodného milníku, když v lednu vstřelil 500. soutěžní gól v utkání 1. Futsal ligy proti Olomouci. Do statistiky se počítají ligové góly, branky v Českém poháru, Lize mistrů a v reprezentaci.

Interobal dělá futsal s nadšením, těší Lukáše Rešetára