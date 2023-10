Ještě tři dny po pátečním prohraném utkání v Itálii bylo znát, jak české futsalové reprezentanty štve bodová ztráta. Necelé čtyři minuty před koncem totiž vedli 5:4, ale prohráli 5:6, čímž nejspíš ztratili reálnou šanci na postup na mistrovství světa 2024 v Uzbekistánu. Šestý gól inkasovali Češi deset vteřin před koncem zápasu po sporném zákroku na plzeňského Tomáše Vnuka. Vrátit porážku Itálii mohou Češi ve středu od 19.10 hodin v hale na Slovanech. Lístek na kvalifikační utkání stojí 150 korun, děti do 15 let zdarma. Vstupenky lze koupit na webu ticketportal.cz.

Zápas Itálie - Česko 6:5, 6. října 2023. | Foto: Michal Pavlík

„Nevím proč, ale třetí zápas po sobě máme smůlu a i přes skvělý výkon jsme se opět neprokousali k vítězství. Místo sedmi bodů máme nulu. Se Španělskem jsme měli na remízu, ve Slovinsku jsme měli vyhrát, protože v zápase jsme dominovali, ale opět jsme neproměňovali šance a nedali penaltu. V Itálii jsme podali nejlepší výkon z těch tří zápasů. Vypadalo to na výhru, dostali jsme se do vedení 5:4, ale inkasovali jsme smolný gól. K šesté brance Italů se nechci moc vyjadřovat. Rozhodčím jsem řekl své, celý zápas pískali dobře, ale pak zákrok na Tomáše Vnuka neodpískali. Za mě to bylo na žlutou kartu. Jsme připraveni vrátit to Italům i s úroky,“ řekl trenér české reprezentace Tomáš Neumann.

Českým futsalistům by k postupu na světový šampionát nemuselo stačit ani vyhrát všechny tři zbývající zápasy – s Itálií, ve Španělsku a se Slovinskem. Z pěti skupin postoupí přímo na MS vítězové. Čtyři nejlepší týmy na druhých místech se utkají v baráži.

„Reálná šance už moc není. Samozřejmě že ve hře je devět bodů a skupina by se mohla nějak zamotat, ale vzhledem k tomu, že nás ještě čeká zápas ve Španělsku a navíc vnímáme situaci i v ostatních skupinách. Na baráž o postup na MS nemusí stačit druhé místo ve skupině. Nicméně chceme ten kvalifikační cyklus dohrát na maximum,“ uvedl kapitán reprezentace a futsalista Interobalu Plzeň Lukáš Rešetár.

Rešetár vstřelil jubilejní gól v jubilejním reprezentačním utkání

Devětatřicetiletá legenda tuzemského futsalu odpočítává poslední chvíle reprezentační kariéry. „Věřil jsem, že se ještě dostaneme do jarní baráže, ale teď už to vypadá, že prosincový dvojzápas ve Španělsku a se Slovinskem bude můj poslední v reprezentaci,“ prohlásil Rešetár.

To jeho spoluhráč z plzeňského Interobalu 21letý Adam Knobloch se v tomto roce poprvé objevil v seniorské reprezentaci. V Itálii hrál od začátku a pravděpodobně by duel dohrál, pokud by Knoblocha nezranil soupeř.

„Vyšetření v plzeňské nemocnici vyloučila všechna vážnější zranění. Věřím, že budu na Italy připravený. Jsem hrozně vděčný, že dostávám šanci, protože reprezentovat Českou republiku bylo pro mě vždy nejvíc. To, že se mi povedlo dostat do A týmu takhle brzy, je motivace do další práce. Zkušenosti, které sbírám na reprezentačních srazech, jsou k nezaplacení,“ svěřil se Knobloch.

Pětistovka je krásné číslo, které ukazuje na moji bohatou kariéru, říká Rešetár

Podle něj na Itálii bude platit kompaktní obrana a poctivá práce v defenzivě. „Italové mají hodně kvalitní hráče po stranách, silné v soubojích jeden na jednoho,“ vypozoroval Adam Knobloch.

Rešetár doufá, že národnímu týmu pomohou diváci. „Věřím, že v Plzni bude skvělá kulisa a lidi nás poženou za vítězstvím. Pro nás kluky z Interobalu je výhoda, že se hraje v Plzni, protože známe palubovku na Slovanech, jsme na ní každý den,“ konstatoval Lukáš Rešetár.

TABULKA

1. Španělsko 3 2 1 0 5:1 7

2. Itálie 3 2 0 1 9:7 6

3. Slovinsko 3 1 1 1 4:5 4

4. Česko 3 0 0 3 6:11 0

