Je už na svém třetím mistrovství světa a zdá se, že bude jeho poslední. „Nechci říkat, že už nebudu hrát futsal, ale na reprezentační úrovni už ne,“ prohlásil na startu sezony 37letý Lukáš Rešetár, který má ve sbírce úspěchů bronz z mistrovství Evropy.

Teď už se v Litvě chystá na úvodní souboj světového šampionátu s nevyzpytatelnou Panamou.

V základní skupině máte i Brazílii. Jak se těšíte na utkání s několikanásobnými mistry světa?

Zahrát si proti takové velmoci, zvlášť na mistrovství světa, pro nás bude velký svátek. Já už jsem proti nim hrál několikrát, ale na šampionátu ještě ne, bude to speciální. Samozřejmě se moc těším, ale to na všechny zápasy.

Další soupeři, Panama a Vietnam, jsou hodně neznámí, ty asi často nepotkáváte. Co od nich čekat?

Nemáme s nimi odehrané skoro žádné zápasy. Jen asi před devíti lety jsem před mistrovstvím světa v Thajsku, nastoupil k přáteláku s Panamou. Tenkrát jsme prohráli 2:3, ale bylo to hned druhý den po příletu. To je moje jediná zkušenost, s Vietnamem nemám vůbec žádnou. Viděl jsem jen nějaké sestřihy jejich zápasů z přípravy před šampionátem. Zdání ale může klamat. Podle výsledků a předváděné hry to nebudou úplní outsideři.

Přesto bude vaším cílem postup ze skupiny?

Jasně, to je prvotní cíl. Postupových variant je několik. Ze druhého místa bychom šli pravděpodobně na Španělsko. Ale je šance na postupi ze třetí příčky (nejlepší čtyři týmy – pozn. aut.), to by mohlo být Rusko, Kazach- stán. Ale to jsou všechno jen papírové předpoklady.

Oznámil jste, že je to váš poslední šampionát v kariéře. Přepadla vás nostalgie.

V mém věku se to dá předpokládat. Přál bych si uhrát co nejlepší výsledek, prvotní je postup ze skupiny a pak uvidíme, na koho bychom narazili, s kým bychom si to rozdali ve vyřazovací části.

Na co z těch předchozích šampionátů nejraději vzpomínáte? Vybaví se vám nějaký konkrétní zápas?

Tohle je moje třetí mistrovství světa, obě ta předchozí si pamatuju velmi dobře. Ale žádný konkrétní zápas vám neřeknu. Jen to, že při šampionátech je futsal vždy hodně sledovaný, vzroste zájem, chodí hodně diváků. Takovou atmosféru a všechno kolem jinde nezažijete. Přeju si, abychom si to tam užili.

Hráči Interobalu na MS

Česká republika

Brankáři: Lukáš Němec, Ondřej Vahala. Hráči v poli: Michal Holý, Lukáš Rešetár, Michal Seidler, Tomáš Vnuk.

Slovensko

Peter Kozár, Gabriel Rick, Martin Zdráhal.