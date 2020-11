„S výjimkou Tihomira Novaka, který hrál českou ligu za Spartu, ze současného mužstva už nikoho neznám. Ve Splitu jsem hrál, když mi bylo kolem 24 let, a futsalisté okolo mě byli starší, takže už v reprezentaci nepůsobí,“ řekl 36letý kapitán české reprezentace.

Národní tým se s Chorvaty utká v dvojutkání baráže o mistrovství světa 2021 v Litvě. První zápas je na programu v sobotu v Zadaru, odveta pak v úterý v Brně.

Těšíte se na návrat do Chorvatska?

Je to dlouhá doba, co jsem tam hrál. Těším se nejen do Chorvatska, ale i na celou baráž. V roce 2012 jsme v Chorvatsku hráli mistrovství Evropy, které nám ale příliš nevyšlo, protože jsme nepostoupili ze skupiny. S Chorvaty se za poslední roky utkáváme pravidelně a moje bilance s nimi není moc příznivá.

Jste v kontaktu s někým z bývalých spoluhráčů?

Ano, v kontaktu jsem se dvěma nebo třemi kluky, ale za národní mužstvo už nehrají. Takže se s nimi nepotkám, ale možná že se přijdou podívat, protože v Chorvatsku mohou diváci na zápasy. Na facebooku se máme v přátelích a někdy jsme i řešili věci ohledně jiných hráčů.

S Chorvaty máte největší zkušenosti i z reprezentace. Dá se říct, že jejich mužstvo se sice proměňuje, ale stále zůstává silné?

Určitě. Kostru mužstva tvoří první čtyřka, která hraje v nároďáku několik let. Spíše se točí futsalisté kolem této čtveřice. Jsou sehraní a hlavně kvalitní, borci jako Marinović, který hraje ve Španělsku, a Jelovčić hrál v Itálii, ale teď je v Belgii. Chorvaté mají opravdu kvalitní hráče, silné na balonu a skvělé v technice, což bude nepříjemné.

V čem mají slabiny?

Nemají širší kvalitu, protože další čtveřice už nejsou na úrovni té první. Problémy mají v mentálním nastavení, protože se nechají vyprovokovat a pak začnou dělat věci, které běžně nedělají.

Jakou popularitu má futsalv Chorvatsku?

Už když jsem tam působil, byl docela populární a myslím si, že se to nezměnilo. Je ale třeba říct, že většina zemí má na prvním místě fotbal, takže ve Splitu byl číslo jedna Hajduk Split. Díky nátuře dokážou Chorvati podporovat všechny svoje národní týmy, ať už je to fotbalová, basketbalová, házenkářská nebo futsalová reprezentace. Na úrovni je tam i vodní pólo. Chorvati jsou velice pyšní na svůj národ a jdou do haly a na stadiony podpořit svůj tým. Byl jsem se tam podívat na basketu a dokážou vytvořit bouřlivou atmosféru.

V úterý jste díky vládní výjimce mohli po třech týdnech trénovat v hale s míčem. Jaké to bylo po tak dlouhé době?

Samozřejmě jsme rádi za trénink v hale s míčem. Zpočátku nám to po dlouhé době s míčem dělalo problémy, ale myslím si, že si rychle přivykneme.

Budou stačit tři tréninky v Čechách na zápas v Chorvatsku?

V Chorvatsku máme ještě čtyři tréninky a hraje se v sobotu večer. Řekl bych, že tréninků je dostatek. Spíš jde o to, jak se kluci udržovali v kondici, protože někteří byli v karanténě. Roli bude hrát spíš to, jak budeme na zápas připravení po kondiční stránce než taktické, nebo to, že jsme byli v hale poprvé po třech týdnech.