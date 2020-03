Talent odehrál poslední extraligové utkání před deseti dny. „Doufám, že po volném víkendu, který věřím, že všichni strávili regenerací, budou hráči v plné síle a chuti, abychom v Karviné podali lepší výkon než v minulých zápasech,“ řekl trenér Talentu Michal Tonar st.

Je přesvědčen, že ve zbývajících dvou zápasech základní části nebude jeho svěřencům chybět motivace. „Doufám, že všichni jsou zkušení a vědí, o co jde. To, že jsme si s předstihem vybojovali první místo, je plus, ale věřím, že si zatím perfektně rozjetou sezonu nepokazíme dvěma posledními zápasy základní části. Motivace porazit Karvinou je velká a vždy bude,“ uvedl kouč Plzně.

Talent a Karviná se v posledních letech perou o čelo tabulky. Jenže v této sezoně je Karviná pátá, i když má o zápas méně než o bod čtvrtá Kopřivnice. „Karviná je teď možná v útlumu, ale to rozhodně není důvod k podcenění,“ dodal Tonar.

Plzeňští házenkáři odcestují do Karviné v úterý ráno. Ve výpravě budou stále scházet Stehlík a brankář Šmíd a nově Jakub Tonar. „Bohužel Kuba Tonar vypadl dneska (pondělí). Zřejmě jde o angínu a lékař mu nasadil antibiotika,“ vysvětlil trenér.

Lodivod Talentu Michal Tonar bedlivě sleduje boj o osmé místo, které zajišťuje účast v play-off. „Lovosice spadly na deváté místo a jsou zatím mimo. Nemyslím si, že výměna trenéra v této fázi soutěže může pomoci. Myslím si, že pro čtvrtfinále existují dvě možnosti – Jičín, nebo Hranice. Spíš bych se přikláněl k Hranicím. Uvidíme. Teď máme před sebou Karvinou, kterou chceme porazit a podat výkon, abychom z něho měli dobrý pocit,“ konstatoval Tonar.

Karviné se do sestavy vrací reprezentační pivot Jan Užek. „Dva měsíce jsem byl mimo hru kvůli zranění. Věřím, že se dokážu co nejdříve dostat do herní pohody. Co se týče Plzně, tak všichni víme, jak silný soupeř to je, ale jako jediný tým jsme je tuto sezonu porazili u nich a věřím, že si tu bilanci s nimi udržíme i doma, kde jsme v extralize ještě neprohráli,“ řekl Užek svazovému webu.

Trenér domácích Marek Michalisko pasuje do role favorita Plzeň. „I tím, jak v zimě posílila, se její kvalita ještě více zvedla,“ vysvětlil Michalisko na webu svazu.