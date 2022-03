„Na zápas s Karvinou se těším a budeme se i přes rozsáhlou marodku snažit vyhrát a budeme hrát naplno,“ slíbil plzeňský křídelník Jan Chmelík.

Je zvědavý, jak Karviná k zápasu přistoupí, když má jisté prvenství po základní části. „Může hrát o mentální výhodu do play-off, takže nás bude chtít sestřelit. Ale jejich trenér může nechat odpočívat klíčové hráče a reprezentanty. Nejsme ve stavu, abychom nad něčím přemýšleli. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Chmelík.

Sestava Talentu se kvůli zraněním a nemocem často mění. Má to vliv na souhru? „Pro mě se vesměs nic nemění, protože já stojím v rohu. Podle mě se v trénincích každý s každým dostaneme do herní situace, takže by to mělo být v pohodě,“ tvrdil házenkář Talentu.

Podle Chmelíka teď končí nuda a začíná nejlepší část sezony. „Už minulý týden v Zubří, teď s Karvinou a pak zápasy play-off jsou důležité. Na tuto část sezony se těším, protože není kam couvat,“ dodal Jan Chmelík.

Oslabený Talent prohrál šlágr kola a hrozí mu pád na třetí místo