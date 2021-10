Tři víkendové zápasy na mezinárodním turnaji byly pro Matěje Havlase prvními v reprezentaci dospělých.

„První zápas se Švédy na nejvyšší úrovni mužů a k tomu gól a asistence. Myslím si, že je to snový vstup do seniorské reprezentace. Švédy jsme porazili týmovým výkonem,“ těšilo Havlase.

Švédsko je kolébkou florbalu. „První reprezentační gól a ještě proti Švédům mě těší. Švédové do Plzně nepřijeli v ochuzené sestavě, takže jsem spokojený,“ dodal devatenáctiletý útočník Tatranu Střešovice, který vede nejvyšší florbalovou soutěž.

Poté, co Matěj Havlas vstřelil gól do sítě Švédska, jeden z jeho spoluhráčů došel pro balonek a odnesl ho na střídačku Česka. „Míček má někdo z realizačního týmu. Pak ho dostanu a doma si balonek samozřejmě vystavím mezi ostatní. Mám jich schovaných více,“ upozornil.

Nebýt snížení Švédů na 3:4 necelých pět minut před koncem utkání, byl by Havlasův gól vítězný. „Nad tím jsem nepřemýšlel. Přál jsem si hlavně, abychom ubránili nápor Švédů. Doufal jsem v týmový úspěch,“ přiznal Havlas.

Před nedělním a posledním zápasem s Finskem hodnotil turnaj pozitivně. „Máme jednu výhru a prohru. Porazili jsme Švédy, takže zatím to vidím pozitivně než negativně,“ hodnotil mladý florbalista.

Přechod z juniorské reprezentace do té mužů podle svých slov zvládá. „První zápas proti Švýcarsku jsem se trochu chytal a se Švédskem to bylo zase o něco lepší. Hodně je to o obraně, na což jsme si s novými kluky zvykli. Zkušenější hráči nám pomáhají a už před turnajem jsme se o tom bavili se spoluhráči i s trenéry. Občas přidají cennou radu a já si z ní snažím vzít co nejvíce,“ uvedl Havlas.

Na konci roku bude odložené mistrovství světa 2020. Věří talentovaný florbalista v nominaci? „Dělám, co můžu, abych se trenérovi ukázal. Potom už je nominace otázka realizačního týmu. Ale udělám pro to maximum,“ prohlásil Matěj Havlas, juniorský mistr světa z letošního šampionátu v Brně.

Na plzeňském EFT čeští florbalisté vyhráli ve zmiňovaném utkání se Švédskem,v pátek padli se Švýcarskem 2:4 a v neděli vyhráli nad Finskem 5:4 na nájezdy. Na turnaji skončili druzí.

Česká U19 dopadla hůř, protože vyhrála jen jednou.

Výsledky

Euro Floorball Tour, Plzeň

Muži:

Česko – Švýcarsko 2:4. Branky Česka: D. Beneš a Langer.

Česko – Švédsko 6:3. Branky Česka: Langer 2, Vítovec, Němeček, Havlas, Krbec.

Česko – Finsko 5:4 na nájezdy. Branky Česka: Forman 2, Langer, Krbec, Němeček.

Junioři:

Česko – Švýcarsko 6:3. Branky Česka: Chatrný 3, Smutný, Nerad, Mühlfait.

Česko – Švédsko 5:8. Branky Česka: Zubek, Faksa, Ležatka, Macháček, Nerad.

Česko – Finsko 4:6. Branky Česka: Bohuslávek, Mikoláš, Chatrný, Gattnar.