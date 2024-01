Dorostenecká házenkářská reprezentace Česka vedená trenérem Jiřím Hynkem, asistentem kouče Talentu Plzeň Petra Štochla, postoupila na Euro 2024. Mladíci v sestavě s plzeňskými házenkáři brankářem Adamem Řeháčkem, pivotem Ondřejem Šímou a Janem Baumrukem vyhráli všechny tři zápasy kvalifikace hrané v Zubří.

Česká reprezentace dorostenců. | Foto: Michal Struž

Reprezentace do 18 let se zúčastní evropského šampionátu poprvé po osmi letech.

„Pocity jsou naprosto skvělé. Splnili jsme cíl, máme radost, jakým stylem jsme ho splnili. V posledním zápase proti Estonsku (48:30) jsme dominovali,“ radoval se trenér dorostenců Jiří Hynek.

Vyzdvihl energii družstva nebo práci na palubovce i mimo něj. „Týmu jsem hrozně přál postup. Je to dobrá parta, my si s trenérem Bártou zakládáme na týmovosti a myslím si, že tito kluci ji mají v sobě. Takže na nás trenérech bylo vymáčknout z nich to nejlepší. Po nervozitě z prvního utkání jsme se zlepšovali,“ řekl Hynek.

Pivot Talentu JS Plzeň Ondřej Šíma připomněl, že postupem na letní Euro nic nekončí. „Naše kvality musíme ukázat na Euru,“ ví Šíma.

Mladý házenkář si pochvaloval kvalifikaci i díky podpoře fanoušků. „Na dorosteneckou úroveň jich přišlo hodně, takže jsem si zápasy užil. Bylo to super a moc jim děkujeme,“ vzkázal Ondřej Šíma.