Sedmadvacetiletý gólman totiž figuruje v širší nominaci pro lednové mistrovství světa v Egyptě. Šmíd se zúčastní přípravného kempu v Zubří od 27. do 29. prosince a přátelského zápasu se Slovenskem.

Plzeňský gólman se v posledních sezonách vypracoval mezi nejlepší brankáře extraligy. „Na soustředění seniorské reprezentace jsem ještě nebyl. Jsem na to zvědavý a už se těším,“ říká Karel Šmíd.

Na Nový rok se reprezentanti opět sejdou nejen kvůli závěrečnému kempu před šampionátem, ale i dvojzápasu kvalifikace o Euro s Faerskými ostrovy. Nominaci trenéři teprve oznámí.

Premiéra vyšla před mistrovstvím světa 2021…

Většinou reprezentují házenkáři, kteří chtějí hrát v zahraničí nebo venku už působí. Před časem jsem se rozhodl, že kariéru dokončím v Plzni, takže jsem už příliš nepočítal s tím, že se do reprezentace dostanu. Teď jsem v širší nominaci na mistrovství světa a s plzeňským kolegou Filipem Herajtem jsme mezi pěti brankáři. Cením si toho. Doufám, že se na soustředění předvedu co nejlepším způsobem.

Máte představu, co vás v Zubří čeká?

Dostali jsme tréninkový plán, který máme přes vánoční svátky plnit, abychom přijeli připravení. 29. prosince hrajeme přípravný zápas proti Slovensku.

Těšíte se na duel se Slováky?

Ještě nevím, jestli se dostanu do branky, protože na soustředění do Zubří jedeme tři brankáři. Věřím ale, že si zachytám, abych se mohl předvést a podat výkon hodný reprezentace. Každopádně se na zápas moc těším, protože pro mě je velkou ctí reprezentovat.

Vánoční svátky budete mít jiné než v předchozích letech…

Ano. Nebudu se tolik cpát cukrovím (smích). Budu plnit tréninkový plán, abych se udržel ve formě. Jako brankář budu dělat i protahovací cviky. V pondělí jsme ještě trénovali, takže budu mít pět dní volna. Věřím, že mě to nakopne a dodá mi ještě větší chuť do házené.

Souhlasíte, že jste v ideálním házenkářském věku a ve vrcholné formě?

Ačkoliv mi bylo 27 let, tak si myslím, že ideální věk a vrcholná forma ještě přijdou snad za dva roky a do 35 let bych mohl být v nejlepší formě. U brankáře je to jiné, takže věřím, že mohu chytat do 40 let.

Jak vidíte šance dostat se mezi tři nominované brankáře pro mistrovství světa v Egyptě?

Jasnými kandidáty jsou Martin Galia a Tomáš Mrkva. Na jedno místo pro třetího brankáře jsme tři – já, Filip Herajt a Šimon Mizera ze Zubří. Teď se těžko hodnotí nějaké šance, rozhodne se na základě výkonů v přípravě.

Může vám účast na šampionátu otevřít dveře k zahraničnímu angažmá?

Může, ale před časem jsem se rozhodl, že do zahraničí nechci. Nikdy ale neříkej nikdy. Zvolil jsem si cestu, že bych chtěl celou kariéru strávit v Plzni. Našel jsem si zaměstnání a studuji Fakultu ekonomickou ZČU, takže bych chtěl všechno skloubit. Pokud by ovšem přišla skvělá nabídka z prestižního zahraničního klubu, možná by to moje momentální nastavení zlomilo.