Loučící se trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann a kapitán národního týmu Lukáš Rešetár budou vzpomínat na poslední zápas v dobrém. Čeští futsalisté totiž ve středu v Plzni vyhráli kvalifikační duel o MS 2024 nad Slovinskem 3:2. Ve skupině však skončili na posledním, nepostupovém místě.

Rozlučka. Ve spodní řadě trenér Tomáš Neumann, jeho asistent Vlastimil Bartošek a kapitán české reprezentace Lukáš Rešetár. | Foto: Jan Tauber

„V první řadě jsem rád, že jsme utkání vyhráli. Udělali jsme pro to všechno. Škoda, že to nebylo větším rozdílem, protože šance jsme na to měli. Tento problém nás provázel celou kvalifikaci. To, co tady po zápase vytvořili fanoušci, mě obrovsky dojalo. Jen těžko jsem se bránil slzám,“ řekl svazovému webu reprezentační trenér Tomáš Neumann.

Reprezentaci opouští po osmnácti letech, a tak na začátku zápasu dostal dres s číslem 247. Tolik utkání v národním týmu odkoučoval. Na konci duelu dostali Neumann, jeho asistent Vlastimil Bartošek a kapitán mužstva Lukáš Rešetár plakát s podobiznou a slovy DÍKY.

„Byl jsem hrozně rád, že se nám to podařilo otočit. Moc jsem si přál, abychom zvítězili. Posledních čtyřicet vteřin jsem hodně kontroloval tabuli, jak plyne čas. Až při posledním hvizdu mi došlo, že reprezentační kariéra skončila,“ svěřil se Rešetár.

Reprezentace byla splněný sen, pak hrdost i zodpovědnost, říká Rešetár

Česko – Slovinsko 3:2 (1:1) Branky: 18. Slováček (D. Drozd), 28. D. Drozd (Seidler), 39. Vnuk (Koudelka) – 11. Bukovec (Osredkar), 37. Janež (Čop). Rozhodčí: Christodoulis – Adamopoulos (oba GRE). ŽK: Vnuk – Fideršek, Hozjan. Diváci: 952.Česko: Hůla – Slováček, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd – Záruba, Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk, Vokoun, Mikuš, Knobloch.Slovinsko: Berzelak – Turk, Čop, Osredkar, Hozjan – Kovačič, Vesel, Bukovec, Janež, Duščak, Fideršek.