Zápas s pořadovým číslem 167 odehraje ve středu v reprezentaci dlouholetý kapitán futsalového národního mužstva Lukáš Rešetár. Devětatřicetiletý futsalista duelem proti Slovinsku (18.30, Plzeň) zároveň ukončí svoji bohatou reprezentační kariéru, která začala před osmnácti lety. Češi už nemohou postoupit z kvalifikace na mistrovství světa 2024.

Lukáš Rešetár. Česko (v červenomodrém) - Itálie, 11. října 2023. | Foto: Ivana Hošková

„Rozhodl jsem se na základě neúspěšné kvalifikace o mistrovství světa 2024. Jako hráč už nevidím reálný cíl, který by mě motivoval do dalších bojů. Další velká akce, mistrovství Evropy, je v roce 2026, ale v té době už neplánuji hráčskou kariéru, takže nastal správný čas na ukončení reprezentační kariéry. Vzhledem k věku i tomu, že končí trenér Neumann to všichni přijali a případné přemlouvání by nezměnilo můj názor,“ vysvětlil na pondělní tiskové konferenci Lukáš Rešetár.

Odchovanec fotbalové Viktorie Plzeň a hráč tehdy druholigových Pardubic bude pokračovat v klubové kariéře v Interobalu Plzeň, kde v tehdejším Indossu začínal s futsalem.

Češi uzavřou v Plzni se Slovinskem neúspěšnou kvalifikaci o MS

„Že poslední reprezentační zápas vyjde na Plzeň, kde jsem s futsalem začínal, je hezké. Mám radost, těším se a doufám, že přijde hodně diváků a že si to všichni společně užijeme,“ řekla futsalová legenda.

„Na začátku zápasu nebudu myslet na to, že hraju poslední reprezentační zápas. Uvidíme, co se mnou udělají emoce po konci utkání. Chtěl bych, aby to byl hezký zápas, abychom dominovali, lidi se bavili a vyhráli jsme. Ale budu rád za jakoukoliv výhru, i vydřenou. Všichni si budou pamatovat výsledek, nikoliv to, jestli jsme hráli dobře první, nebo druhý poločas,“ popsal Rešetár, který je v současném kádru reprezentace posledním futsalistou, který pamatuje bronzovou medaili z Eura 2010.

„Tenkrát to byl obrovský úspěch, který se docenil postupem času. Mnohokrát jsme na dalších reprezentačních srazech na to vzpomínali, pouštěli jsme si zápasy z toho šampionátu,“ vybavil si.

Góly Vnuka a Rešetára stačily Čechům proti Itálii jen na remízu

Za osmnáctiletou reprezentační kariéru vystřídal spoustu spoluhráčů. „Futsal je kolektivní sport, takže by bylo nefér zmínit jedno jméno, s kterým se mi spolupracovalo nejlépe. V začátcích jsem často nastupoval s Martinem Dlouhým, pak s bratry Marešovými, kluky s Chrudimi s Davidem Drozdem, Matějem Slováčkem a Tomášem Koudelkou. Když jsem byl v Plzni, tak jsem v reprezentaci hrál s Michalem Seidlerem. Víceméně se to měnilo podle toho, jací kluci reprezentovali a v jakém klubu jsem působil. Těch jmen by bylo víc, zmínil jsem tato a určitě bych si vybavil další. Vždy jsme ale byli dobrá parta a tým a dokázali jsme hrát každý s každým,“ prohlásil Rešetár.

Na počátku reprezentační kariéry vnímal národní tým jako splnění snu. „Později se k tomu přidala hrdost. Když jsem dostal kapitánskou pásku, cítil jsem zodpovědnost,“ svěřil se s tím, že u futsalu by rád zůstal i po hráčské kariéře.

„Ale teď nedokážu říct, na jaké pozici. Lákalo by mě být u reprezentace, ale všechno je to ve hvězdách,“ zamyslel se Lukáš Rešetár.

Rešetár vstřelil jubilejní gól v jubilejním reprezentačním utkání