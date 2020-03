Mistrovství republiky ve stolním tenise hostila Plzeň a 23letý David Reitšpies začínal v nedalekých Dobřanech, odkud se pak přes pražské El Niňo vydal do německého TV 1979 Hilpoltstein, kde hraje druhou bundesligu.

Ale pojďme zpátky k republikovému šampionátu, na němž získal Reitšpies první titul mezi dospělými. Společně s Danou Čechovou vyhráli smíšenou čtyřhru.

„Myslím, že nám to sedlo skvěle, i když jsme spolu předtím hráli jen jednou,“ připomněl talentovaný stolní tenista, že už s Danou Čechovou hrál loni na mistrovství světa v Budapešti.

Tentokrát spojili síly znovu. Oba hráli doma a chtěli svůj start ozdobit zlatou medailí, což se jim nakonec podařilo. „Museli jsme se vypořádat s tlakem, který na nás byl. Ale mix bývá takový volnější, jde i o zábavu, užít si to. My jsme přežili kritický moment ve čtvrtfinále a potom už šlo všechno jako po másle. Jsem nadmíru spokojený,“ usmíval se Reitšpies.

Opět se tak potvrdilo, že pozice favorita bývá ošidná. Proti páru Skála-Záděrová byli pouhé dva míčky od vyřazení, v rozhodujícím pátém setu prohrávali 6:9. Ale krizovou situaci zvládli a další dva zápasy už dvojice Reitšpies-Čechová vyhrála poměrně snadno. A po zásluze vystoupala na pomyslný stupínek nejvyšší.

„Výborně jsme se doplňovali. Dana zapojila svoji zkušenost. A když bylo potřeba, já jsem přitvrdil. A tak to má být. Přečkali jsme krizový okamžik a pak jsme byli lepší než soupeři, i když to možná vyzní trochu arogantně,“ naznačil Reitšpies.

On sám mohl výrazně promluvit i do konečné pořadí v soutěži dvouher. S pozdějším šampionem Tomášem Polanským vedl ve čtvrtfinále 3:2 na sety. „I když jsem prohrál další dva sety těsně, tahal jsem za kratší konec,“ uznal Reitšpies.

Navzdory tomu byl i se svým vystoupením v singlu vcelku spokojený. „Uhrál jsem to, co jsem podle nasazení měl. Ale nebudu lhát, můj tajný sen bylo semifinále a nebylo k němu daleko,“ vyprávěl stolní tenista z Dobřan a zamýšlel se nad příčinami porážky.

„Bylo to o drobných nuancích, malých chybách. V sedmém setu jsem zkazil dva tři míče, které byly moje. Kvůli tomu jsem prohrál,“ vrátil se ke čtvrtfinálové porážce 9:11 v rozhodující sadě.

„Trošku mě rozhodilo, že Polanský změnil servis, začal víc podávat bekhendem,“ doplnil Reitšpies, který už druhým rokem hájí barvy TV 1879 Hilpoltstein.

„Chtěl jsem zkusit zahraničí, úroveň druhé bundesligy je vyšší než české extraligy. I když to říkám nerad, je to tak,“ zkouší srovnat kvality soutěží. „V Německu chodí více diváků, i díky tomu mají zápasy větší náboj. Ve všech ohledech je to lepší.“

Po pár dnech odpočinku opět naskočí do druhé bundesligy. Do konce sezony čeká pátý tým soutěže ještě pět zápasů, první už v neděli doma proti slavné Borussi Düsseldorf. „Chceme se ještě poprat o třetí příčku,“ naznačil Reitšpies, který bude v Hilpoltsteinu pokačovat i dál.

Do reprezentace jsou pro něho teď dveře zavřené. „Uvidíme, jak se to časem vyvrbí,“ nebyl konkrétní.

Zato k dobřanskému klubu, kde začínal, se stála hlásí. „Občas si tam chodím zahrát. Rád se tam ukážu popovídám si tam s klukama. Přece jem jsem tam vyrůstal,“ doplnil stolní tenista, který žije v Praze a trénuje na El Niňu.

„První rok jsem v Německu i žil a trénoval, ale teď už tam dojíždím jen na zápasy,“ doplnil David Reitšpies.