„Za měsíc mám na kontě kolem šedesáti dvouher. To jsem dřív neodehrál ani za rok. Je to hodně náročné, navíc v obrovské konkurenci,“ říká jeden z účastníků David Reitšpies.

Odchovanec dobřanského stolního tenisu popsal, za jak přísných bezpečnostních i hygienických opatření se klání vždy osmi hráčů konají.

„Všechno striktně dodržujeme. Pouze když hrajeme, nemáme roušky. Rozhodčí má i rukavice, dezinfikuje míčky i stůl, dodržujeme rozestupy,“ uvědomuje si nutnost mimořádných opatření. Proto se snaží snížit riziko na minimum. Ale i samotní hráči se ocitají v pro ně výjimečné situaci. Většina z nich si v průběhu roku vydělává na živobytí v zahraničí, ale to teď nejde. „V Německu už všechny ligové soutěže ukončili,“ připomíná hráč TV Hilpolstein ve druhé bundeslize. „Tohle beru jako výbornou náhradu. A je skvělé, že si vydělám nějaké peníze.“

Nijak nezastírá, že start v TTStar Series je pro něho i finančně zajímavý. Navíc se na něm schází skvělá konkurence, až na pár výjimek se tam představuje kompletní česká špička. „Většina z účastníků prošla reprezentací, někteří jsou v nároďáku pořád. Jsou to všechno výborní hráči. Přirovnal bych to k českému TOP 12,“ přibližuje Reitšpies konkurenci.

A tak účast v turnaji po všech stránkách vítá. „Velký bonus je také, že se můžu i v téhle době udržovat v herním režimu,“ přidává. Herně se mu také daří, jeden z turnajů na konci dubna dokonce vyhrál.

„I z předvedené hry mám dobrý pocit, a to pro mě bylo vždycky důležitější než výsledky,“ potěšilo Reitšpiese. Přesto by mezi účastníky našel neoblíbeného soupeře.

„I když máme bilanci celkem vyrovnanou, tak je to Míra Hořejší. Jeho styl mi nesedí,“ přiznává a přidává i vysvětlení. „Hraje levou rukou, má skvělý servis a drtivý útok. Člověk má problém dostat se do výměny. Není lehké na něho vyzrát,“ usmívá se Reitšpies.

Když zrovna nehraje, snaží se jít proběhnout se do přírody nebo doma posiluje vlastní vahou. A těší se, až se zase bude normálně sportovat, i když, co se týče mezinárodních akcí, nevidí to příliš růžově. „Ligové soutěže se snad v příští sezoně normálně rozjedou. Ale na mezinárodní turnaje jezdí velké množství hráčů ze všech koutů světa, je tam spousta lidí kolem. Můj názor je, že ty začnou až v roce 2021,“ dodává 22letý stolní tenista.

Už dnes mu začíná další turnaj TTStar Series. Ta má zároveň charitativní podtext, část odměn věnují stolní tenisté na pomoc v boji proti nemoci Covid-19. Vybráno už bylo přes 150 tisíc korun.