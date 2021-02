„Spíš to byl docela frmol. Přebalit, splnit si povinnosti, absolvovat covid testy a k tomu stihnout i trénink, protože za chvíli zase závodíme,“ svěřila se 29letá reprezentantka původem z Postřekova na Domažlicku, sedmnáctá žena v pořadí Světového poháru a žhavé české želízko pro pokračování světové série v Novém Městě na Moravě (20.–21. února) a hned navazující mistrovství světa v Oberstdorfu.

Kde může špičková lyžařka u Plzně trénovat?

Třeba na zasněžené cyklostezce mezi Radčicemi a Malesicemi (úsměv). Něco se vždycky najde, navíc doma jsem jen pár dní. O víkendu už budu trénovat v Novém Městě.

Ve Švédsku jste navázala na výsledky z Tour de Ski, okořeněné celkově desátou příčkou. Fanoušci byli nadšeni, co vy?

S některými výsledky jsem spokojená víc, s jinými méně. Je to tak napůl.

Šesté místo v týmovém sprintu s Kateřinou Janatovou jen 1,37 vteřiny za vítězkami asi patří do té lepší části, ne?

Šesté místo je skvělé i s ohledem na to, že jsme postoupily do finále až z desáté příčky. Ve finále se mi jelo o poznání lépe než v semifinále, takže jsem mohla Katce k tomu výsledku víc přispět, ale byla to hlavně její zásluha. Sprinty téměř nejezdím, ale chtěly jsme si to vyzkoušet s výhledem k mistrovství světa a uvidíme.

Za devátou příčku v bruslařské desítce s individuálním startem se však pochválit můžete.

Myslím, že to byl jeden z mých nejlepších letošních výkonů. Jestliže se o Tour de Ski při neúčasti norského nároďáku říkalo, že tam nebyly všechny favoritky, tak ve Falunu byla konkurence v plné palbě. Přede mnou také skončilo pět Norek, ale jelo se mi dobře a ztráta na třetí místo byla minimální.

Je to povzbuzení před vrcholy sezony v Novém Městě a Oberstdorfu?

Jo, je. Po Tour de Ski jsem absolvovala větší tréninkový blok a do závodů ve Švédsku jsem šla z únavy. Takže až se forma trochu vyladí, tak by to mělo být ještě lepší.

Oba podniky na sebe těsně navazují. Bude o to složitější dopilovat formu, aby kulminovala ve správný čas?

Pro nás je důležitý jak svěťák na domácích tratích, tak potom mistrovství světa. Načasování formy ale není otázkou jednoho závodu nebo týdne, takže věřím, že by forma mohla těch čtrnáct dní v pohodě vydržet. Pokud se do ní tedy vůbec dostanu.

Co je při hledání optimálního naladění sportovce nejtěžší?

Přiznávám, že tyhle věci jdou mimo mě, o ty se stará Lászlo (manžel a trenér). Naplánuje trénink, já protestuju, asi jako každý, kdo má doma trenéra (smích). Tedy zase ne moc a pak to splním. Teď už se toho ani moc vylepšit nedá, zato pokazit jo, a jde spíš o vybalancování finální přípravy.

Momentálně se zdá, že se vám daří víc v bruslařském stylu než v klasickém. Je to jen dojem?

Ve skejtu se mi zatím vedlo víc, ale to je dané i tím, že závody klasikou se jely většinou hromadně. Což mi moc nevyhovuje. Jako bych slyšela Lászla, že mám pořád co zlepšovat.

V sezoně hodně cestujete, což je aktuálně značně rizikové. Jak se chráníte, aby vám plány nezhatil případný pozitivní test?

Protože jsem koronavir prodělala už loni v září, tak bych měla být ještě imunní a obávám se možná míň, než bych měla. Je to však tenký led, protože být pozitivní by znamenalo konec sezony.

Jak se vám vůbec závodí bez diváků u trati?

Pro někoho je bouřlivá atmosféra výhodou, ale pro mě je to bez lidí u trati paradoxně lepší. Nejsem tak nervózní a mohu se soustředit jen sama na sebe.

Do Nového Města by vás ale normálně přijeli podpořit blízcí, známí. Ani to vám nechybí?

To je samozřejmě asi nejtěžší, protože člověk si nemá komu pobrečet, když něco nevyjde, nebo s kým oslavit dobrý výsledek.

A vaše cíle pro desítku volně, která je ve Vysočina aréně na programu po sprintu? Skončit v desítce, nebo ještě výš?

Vzhledem k průběhu sezony je přáním dostat se výš než jen do desítky. Ve finále Tour de Ski jsem se na sjezdovku Alpe Cermis vyškrábala jako šestá a tohle umístění bych doma ráda ještě vylepšila.