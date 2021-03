Běžky po náročné sezoně letěly do kouta a Kateřina Razýmová si užívá volna s manželem a zároveň trenérem doma u Plzně. Ale má se za čím se ohlížet.

S dalším ročníkem Světového poháru se nejlepší česká klasička loučila parádní stíhačkou ve švýcarském Engadinu na 30 kilometrů volně (16.). A po minulé průlomové sezoně potvrdila, že patří do světové špičky.

Shrňme si to.

V lednovém finále Tour de Ski ve Val di Fiemme se Razýmová vydrápala do cíle hromadného závodu na 10 kilometrů na sjezdovce Alpe Cermis jako šestá a celkově byla desátá. K tomu přidala desáté místo z bruslařské desítky v Davosu a ještě o příčku lepší výsledek ze stejné distance ve švédském Falunu.

Na nedávném mistrovství světa v německém Oberstdorfu byla rodačka z Chodska čtrnáctá ve skiatlonu a osmá místa brala ve štafetách a sprintu dvojic.

A v konečném účtování Světového poháru se Razýmová vyhoupla do první dvacítky. „Být ve svěťáku celkově devatenáctá beru jako hodně dobrý výsledek,“ říká závodnice plzeňského Sport Clubu.

Sezona je za vámi. Uvítala jste to nebo byste vzhledem k formě závodila ještě dál?

Ačkoliv forma špatná nebyla, tak jsem ráda, že je to za mnou. Na mistrovství světa v Oberstdorfu jsem zažila velké zklamání a říkala jsem si, že už toho v sezoně bylo dost. A užívám si volna.

Mluvíte o zklamání, ale na šampionátu asi nebylo všechno jen špatné.

To ne, spíš to bylo takové nahoru dolů. Ale třeba třicítka klasicky mi přinesla velké zklamání, protože o vývoji závodu a výsledku rozhodla taktická chyba. V závěru jsem nevyměnila lyže jako soupeřky, a to jen kvůli nedorozumění s týmem. Čekala jsem na pokyn a oni zase předpokládali, že si o lyžích rozhodnu sama. Přitom v závodě jsem útočila na desítku, ale lyže pak nejely a já se propadla (19. místo). Zklamala mě i desítka skejtem, ale tam to bylo jiné.

V čem konkrétně?

Ten závod mi nesedl, nejelo se mi dobře, a i když jsem dělala maximum, na lepší výsledek jsem ten den prostě neměla. Nic dalšího to neovlivnilo.

A co nějaká pozitiva?

Třeba klasické části závodů. Předávat po úvodním úseku štafet na prvním místě bylo fantastické, a hodně energie do žil mně vlila i klasická část skiatlonu.

Mistrovství světa suverénně ovládla Therese Johaugová. V čem tkví výjimečnost norské lyžařky?

To nevím. Ale asi za všechny můžu říct, že závody dělá poměrně nezajímavé. A člověk se může jen domnívat, čím by to tak mohlo být. Protože když někdo stojí dva roky za doping, tak je to vždycky s otazníkem.

Loni jste ve Světovém poháru uzavírala první třicítku, teď jste se vmáčkla do dvaceti. Je to potvrzení, že se stále zlepšujete?

Ukazuje to, že moje výkonnost šla zase nahoru. A i když možná chybělo víc umístění v první desítce, víc senzačních výsledků, tak jsem se sezonou spokojená. Kvůli covidu se sice ne pokaždé sešla kompletní konkurence, ale zase bylo mistrovství světa, navíc se vrátila spousta dobrých Rusek po mateřské, takže to bylo těžší, než třeba loni.

Běžky jste už uklidila?

Ano, i když je to pro mě v tenhle čas nezvyklé. Jenže ono u nás teď ani není kde pořádně lyžovat. Navíc cítím, že potřebuji pauzu a na volno jsem se těšila.

Budete jen odpočívat nebo se s manželem Vladislavem vrhnete do úprav rodinného domu?

Dát si nohy nahoru, to mi nikdy moc nešlo a práce kolem domku je vždycky dost. Postaveno už sice máme, ale čeká nás zahradničení, a tak. S Lászlem (manželem) se na to docela těšíme.

Dokážete přitom zapomenout na lyžování?

To v lyžařské rodině dost dobře nejde. Navíc manžel ještě trénuje skupinu dorostenců, takže se to všelijak prolíná. Ale je fakt, že nad další sezonou zatím moc nepřemýšlím. To přijde někdy v květnu, až se začne zase trénovat (smích).

Příští sezona by měla být olympijská. Jak velká motivace to pro vás je?

Určitě jde o vrchol, jasný cíl pro sezonu. Ale zatím nemám takovou výkonnost, abych mohla ladit formu jen na jeden konkrétní závod s vizí zisku medaile. Takže všechny závody ve svěťáku pro mě budou stejně důležité, jako ty olympijské. A motivací je vylepšovat dosavadní výsledky.

Pohledem trenéra:

Jak to vidí trenér národního týmu žen Jan Franc:

O Kateřině. „Katka má největší potenciál v distančních závodech, hlavně v těch s intervalovým startem. Myslím si, že v jejím případě by všechno mělo směřovat k olympijskému závodu na deset kilometrů klasicky. A možná i ke skiatlonu. Dostala se ale na pozice, kde už rozhodují maličkosti. V nejlepší desítce je konkurence tak tvrdá, že rozhoduje aktuální forma, máza nebo lyže. Jsou to rozdíly v jednotkách procent, které rozhodují o pořadí mezi nejlepšími.“

O výkonech v sezoně. „Myslím, že se Katce sezona vydařila, i když sama to možná takhle nehodnotí. V té minulé měla měsíc a půl životní formu, navíc se jí v tu chvíli všechno sešlo. Nejde ale říct, že když letos nebyla ve svěťáku pátá jako před rokem, tak sezona byla horší. Tehdy bylo všechno až limitně skvělé."