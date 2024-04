Tragická nehoda na 58. ročníku Rallye Šumava Klatovy, po níž utrpěla spolujezdkyně Alena Krejčíková zranění, kterým později v plzeňské nemocnici podlehla, zasáhla nejen všechny příznivce motoristického sportu, ale i přední jezdce.

Úřadující šampion Jan Kopecký na trati Rallye Šumava Klatovy, kterou ukončila tragická nehoda. | Foto: Jindřich Schovanec

Ti na brífinku s pořadateli uctili její památku minutou ticha a posléze byla šumavská rallye zrušena.

„Tohle je věc, kterou v rallye vidět nechceme, i když se říká, že to k našemu sportu patří. Já bych byl hrozně rád, kdyby nepatřila. Je to strašně smutná událost,“ řekl pro Českou televizi Roman Švec, spolujezdec René Dohnala.

Závodníci v depu začali okamžitě balit, málokdo chtěl po tragické události pokračovat v závodění.

„Bohužel došlo k tragické nehodě. My jsme se rozhodli na to okamžitě reagovat tak, že odstupujeme ze soutěže,“ řekl České televizi desetinásobný mistr republiky Jan Kopecký ještě předtím než byla rallye oficiálně zrušena.

V neděli se tak místo burácení motorů rozprostřelo na Klatovsku ticho.

1/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 2/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 3/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 4/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 5/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 6/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 7/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 8/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 9/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 10/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 11/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 12/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 13/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 14/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 15/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 16/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 17/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 18/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 19/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 20/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 21/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 22/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 23/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 24/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 25/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 26/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 27/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 28/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 29/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 30/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 31/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 32/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 33/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 34/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 35/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 36/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 37/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů. 38/38 Zdroj: Jindřich Schovanec 32. ročník Historic Vlatava Rallye, RZ 7 Janovice, závod historických vozů.

„Rallye Šumava bohužel končí smutně. Upřímnou soustrast,“ vyťukal na svůj instagramový účet například Dominik Stříteský, který byl po třech odjetých rychlostních zkouškách třetí.

Vedl Václav Pech před Erikem Caisem, obhájce mistrovského titulu Jan Kopecký byl čtvrtý. Ale to vše přebila tragická událost, která se stala hned na úvodním měřeném testu, kde vůz Subaru Imprezza STI řízený Jaroslavem Krejčíkem vyletěl z trati do pole a trefil sloup telegrafního vedení. To se nakonec stalo Aleně Krejčíkové zřejmě osudným.

„Je potřeba zdůraznit, že zajištění rychlostní zkoušky bylo naprosto v souladu s požadovanými bezpečnostními standardy. Naneštěstí i tak mohou nastat situace, kterým není možné zcela zabránit ani pomocí sebelepších opatření,“ uvedli organizátoři 58. Rallye Šumava Klatovy v tiskové zprávě.

„Všechny organizátory nastalá situace velice zasáhla a vyjádřili hlubokou soustrast všem pozůstalým,“ stálo v ní dále.

Tragédie nejsou při závodech rallye ničím výjimečným, ale domácí šampionát poznamenala smrtelná nehoda po téměř jedenácti letech. V říjnu 2013 zemřel při nehodě na Rallye Příbram spolujezdec Jan Jinderle junior. O rok později zahynul jezdec Miloš Vágner na Rallye Krkonoše, která se jela jako volná soutěž.