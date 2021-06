Do bojů o vítězství zasáhne také známý plzeňský pilot Václav Pech jun. s Petrem Uhlem z EuroOil teamu s vozem Ford Focus WRC.

„Na Rallye Plzeň jsem byl poprvé jako jedenáctiletý kluk v roce 1987, kdy jsem dělal ´mechanika´ Standovi Šelmátovi. Táta mě posadil k nim do doprovodu a já dostal za úkol mýt přední okno,“ vzpomíná zkušený závodník. „Tenkrát byl ještě servis za každou rychlostní zkouškou a bylo strašně těžký pokaždé najít správné místo co nejblíže za cílem erzety. Rozbalit servis, připravit gumy, rychlohever, benzin, pak přiletěl roztopený závoďák, který nepopsatelně hezky voněl. Mechanici se na něj vrhli, a sotva se mi povedlo umýt mouchy z okna, už se vše zase balilo a pospíchalo dál,“ vypráví Pech.

To vše ho naprosto pohltilo. „Jen jsem tenkrát nevydržel do cíle a někdy kolem jedenácté v noci usnul mezi pneumatikami,“ vybaví si s odstupem let.

Teď by se úřadující český šampion v rallye cíle rád dočkal. I když vzhledem k těžkému průběhu nemoci covid a možná ještě horším následkům má Pech zatím odjeto méně ostrých kilometrů, než by potřeboval.

„Původně jsme neměli Rallye Plzeň v plánu jet a ani dalších rallysprintů se letos nezúčastníme. Ale jede se doma, a když mě pak ještě svým vyprávěním o plzeňské rallye pobídl táta, souhlasil jsem,“ vysvětloval Pech.

A otci, ve své době rovněž úspěšnému závodníkovi, nezůstal nic dlužen. „Posádku Václav Pech, František Šimek jsem přihlásil do kategorie historiků s veteránským favoritem. Startovní listinu tak jeden Pech otevírá a druhý Pech uzavírá, “ konstatuje s úsměvem mladší z rallyových jezdců.

Jednodenní Lak Racing Rallye Plzeň startuje v sobotu 5. června v 9.00 v Plzni u Zvonu (bez diváků). Na posádky čeká osm rychlostních zkoušek a trať dlouhá 287 km. První posádka projede cílem opět u Zvonu v 17 hodin.

Aktuálně je přihlášeno na 120 posádek z ČR, ale i z Německa a Polska. Z domácích závodníků se vedle Pecha představí mj. Filip Mareš s Radovanem Buchou a ze západočeských jezdců Karel Trněný a po pauze i Václav Kopáček.