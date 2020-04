První tři podniky mistrovství ČR byly odloženy a ten čtvrtý, červnovou Rallye Hustopeče, pořadatelé dokonce zrušili. A všichni příznivci rychlých aut teď doufají, že červencová Rallye Bohemia se už pojede v normálním termínu.

„Potěšitelné je, že zrušená byla zatím jen Rallye Hustopeče. Další tři podniky hledají intenzivně náhradní termín,“ naznačil Pech. Fanoušci motoristického sportu tak nutně nemusí být o závody v okolí Valašského Meziříčí, Klatov a Českého Krumlova ochuzeni. Jen by se jely v jiných termínech. „A i to je pro nás závodníky výzva,“ doplnil 43letý jezdec plzeňského EuroOil teamu.

Zatím jste si alespoň zkusil virtuálně Valašskou rallye. Jaké to bylo?

Musím říct, že to byla velmi cenná zkušenost. I když to s reálnou rallye nemá nic moc společného, opravdové auto se chová úplně jinak. Ale svezl jsem se a chápu ty lidi, kteří takhle závodí. Oceňuju i organizaci té rallye. Ale úplně pro mě to není.

Šel jste do závodu s nějakou zkušeností?

Já měl první zkušenost s něčím podobným zhruba před 25 lety, kdy jsem to nadšeně zkoušel. Ale po pár hodinách hry jsem si to zakázal, protože jsem potom přestával mít pud sebezáchovy na normální cestě. Ztrácel jsem respekt. Ale teď mě některé věci dostaly.

Co například?

Nejvíc asi grafika, jak byly jednotlivé vložky fantasticky okopírované. S plotem kolem trati, s virtuálními diváky i tvary zatáček byly úplně dokonalé. Byla cítit drobná drcnutí, že kolo vyjelo ze silnice, kde byla hrana asfaltu. To mě dostalo úplně nejvíc, a taky mi to pomohlo, cítil jsem se jako na trati.

Trénoval jste nějak?

Zkusil jsem si to asi hodinu a půl, než jsem vyjel do závodu. Syn Petra Uhla mi dohodil svého hokejového kouče, který to mydlí, takže mi poradil nějaké vychytávky, aby se mi to řídilo lépe.

Ono se v poslední době o esportech mluví i v souvislosti se zařazením na olympiádu. Umíte si něco takového představit?

Musím říct, že jsem o tom přemýšlel… Kdybyste mojí babi ve 30. letech řekl, že budeme závodit s auty proti sobě, taky by jí to přišlo divné. Oni s krávou orali pole. (smích) Prostě takový je vývoj a dneska ty hry letí, zvlášť teď v té karanténě. I můj syn je často hraje, je online třeba s pěti dalšími kamarády. Technika jde dopředu, takže si umím představit esporty na olympiádě, ale toho já se účastnit nebudu. (smích) Po tom jednom závodě se mi točila hlava, nebylo mi dobře. Kamarád Karel Trojan říkal, že to měl podobné.

Ale opravdové závody rallye se zatím odkládají, naposledy Hustopeče byly úplně zrušené. Co na to říkáte?

Jsem s pořadateli v kontaktu. Kromě Hustopečí to zatím nikdo nezabalil, všichni se snaží najít náhradní termíny. Vymýšlejí se různé varianty. Čeká se jen na uvolnění pravidel, která teď kvůli koronaviru panují…

Myslíte tedy, že by se Rallye Bohemia mohla jet v původním termínu?

Mohlo by to být. Rallye má výhodu, že se jezdí venku. Dá se to zorganizovat, že diváci budou v rozestupech.

Ale když se podaří všechny tři odložené rallye přeložit, čeká vás perný podzim. Jste na něj připravený?

Jsem, a dokonce se na to těším. Lákalo by mě, kdyby se soutěže podařilo zorganizovat ve zhuštěném programu. Zažili bychom aspoň něco jiného. Takhle jsme zvyklí jezdit pravidelně v květnu do Krumlova a najednou bychom tam byli na podzim, kdy je příroda úplně jiná. A jiné budou i ty soutěže. Normálnímu člověku to asi těžko vysvětlím, ale asfalt klouže jinak v květnu než v listopadu. Teplota, napadané listí, to vše hraje roli. Byla by to zajímavá zkušenost.

Teď to ale pro vás asi musí být kruté. Mít nové auto (Ford Focus WRC 06) v garáži a nemoci vyjet?

Není, protože mám tolik práce v rodinné firmě. Syn je doma ze školy, žena má zlomenou nohu… Mám to malinko krušnější, ale kdyby byla škola a kroužky, bylo by to ještě horší.

Rodinné firmy se tedy současná situace nedotkla?

Musím to zaklepat, zatím ne. Jen nejstarší zaměstnance jsme nechali doma, abychom je ochránili. Ale jinak jedeme dál, samozřejmě za přísných hygienických opatření.