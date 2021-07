Teď se zkušení závodníci chystají s vozem Ford Focus WRC na víkendové pokračování šampionátu – na slavnou Rallye Bohemia s centrem v Mladé Boleslavi. Pro plzeňskou posádku to bude již 24. společný start na tradiční soutěži. Navíc v sídle konkurenční automobilky Škoda bude Pech s Uhlem obhajovat cenné vítězství z loňska.

Tehdy po těsné dramatické bitvě zvítězili o šest sekund před tovární posádkou škodovky Kopecký, Hloušek. A i v letošním ročníku rallye by rádi konkurovali posádkám spjatým s tamní značkou. V rámci oslav 120. výročí Škody Motorsport jich bude hned několik.

„Na Bohemku se těšíme a máme ji rádi, i když si tam připadáme tak trochu jako na nepřátelské půdě,“ konstatoval s úsměvem Václav Pech.

Loňské vítězství na Bohemia Rallye také řadí mezi nejtěžší a zároveň nejkrásnější ve své kariéře.

„Odjet celý závod proti Honzovi Kopeckému naprosto vyrovnaně a s minimálními rozdíly v časech. Neudělat sebemenší chybičku a vyhrát o pár sekund se jen tak nepovede,“ prohlásil 44letý pilot.

O to větší je jeho aktuální motivace. Na trati boleslavské rallye však nehodlá jen bezhlavě riskovat. „Do závodu jdeme s určitými ambicemi, ale i s respektem a s vědomím, že potřebujeme především získat co největší porci bodů do šampionátu. Tedy hlavně dojet do cíle,“ zdůraznil Pech.

Na Rallye Bohemia budou Václav Pech jun. s Petrem Uhlem obhajovat vítězství.Zdroj: EuroOil team

Z Valašské rallye na úvod šampionátu totiž kvůli defektu a pocovidovým komplikacím odstoupil už v první rychlostní zkoušce. Technické problémy měl i na květnové Rallye Šumava a dojel devátý. Teprve na Rallye Hustopeče loňský šampion konečně bodoval naplno.

V průběžném pořadí mistrovství je Pech pátý, s velkým odstupem za vedoucím Kopeckým. Jenže dva nejhorší výsledky se budou škrtat a do konce seriálu zbývají ještě čtyři závody.

Jako první je na řadě Rallye Bohemia, jejíž historie sahá až do roku 1974. I Pech s Uhlem mají za minulá léta nač vzpomínat.

„Dobře si pamatuji na naši první Bohemku v roce 1998. To se jezdily rychlostky v okolí Ralska, které místy připomínaly spíš safari v písku. Ale především všude kolem cest byly po odchodu ruské armády cedule „Zaminovaný prostor“. Museli jsme si dávat velký pozor, abychom neudělali nějaký větší výlet mimo silnici,“ s úsměvem zavzpomínal Václav Pech.

Rallye Bohemia startuje v sobotu v 8.45 hodin ze Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi, kde se následně v přilehlých ulicích uskuteční i první rychlostní zkouška. Závod skončí v neděli.

Cíl je plánován na 16.00 hodin a posádky mezitím zdolají více jak 473 km v okolí Mladé Boleslavi a na Liberecku.