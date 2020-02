Účastníci vyrazí na trasu závodu MTBO stejně jako předchozí roky v 10.30 hodin od restaurace Pod lesem v areálu TJ Sokol Losiná. Tady se v den závodu uskuteční od 9.15 do 10.15 hodin prezence závodníků a je možné se ještě přihlásit.

Bikeři budou v letošním ročníku hledat 15 různě bodovaných kontrol, rozmístěných v atraktivním podbrdském prostoru Losiná – Lipnice – Skořice -Hrádek.

„Pojede se směrem k bývalému vojenskému prostoru u Skořic. Vzhledem k letošnímu mírnému průběhu zimy, mohou být kontroly daleko vice rozptýlené po krajině, což by mělo přidat závodu na dramatičnosti. Trasa zavede účastníky mimo jiné na méně známá místa spjatá s vojenskou historií regionu. Předpokládaná délka závodu je 50 až 60 kilometrů,“ avizuje zkušený účastník dálkových závodů na horských kolech Martin Vít.

Vedle horských kol je při Radoušově bloudění možné startovat na trekingových kolech, ale také na koloběžkách. Kromě přilby musí mít každý účastník s sebou povinně světlo nebo čelovku.

Startovné činí 150 Kč a vypsány jsou kategorie muži do 39 let, muži 40 let a starší, ženy a kategorie kolobežky. Časový limit 3,5 hodiny může být podle počasí upraven. Penalizace za překročení limitu je -3 body za každou minutu zpoždění.

Loňský ročník vyhrál Michal Kantner (MS Bike Academy), který našel všech patnáct kontrol a do cíle dorazil v čase 3:30:20 hodiny. Druhý Martin Les i třetí Tomáš Kamaryt, oba členové Klubu orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň, minuli jednu kontrolu.

Nejlepší ženou byla Marie Březinová ze Šumperka (3:37:40 hod., -4 kontroly), na koloběžce zvítězil Tomáš Kadlec z Plzně (3:32:15 hod., –3 kontroly).

Předem se přihlásit je možné na webu radynebike.cz/RadousovoBloudeni, kde zájemci najdou i další informace.