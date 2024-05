Byl to v sobotu především jeho večer, obránce Radim Řezník nastoupil do posledního ligového zápasu v dresu Viktorie Plzeň před domácím publikem, navíc proti mateřskému Baníku Ostrava (1:1). A když sledoval videa svých bývalých spoluhráčů, neubránil se slzám.

Plzeňský fotbalový obránce Radim Řezník po utkání s ostravským Baníkem s dcerkou v náručí. | Foto: fcv

„Klukům děkuju. Držel jsem se, dlouho mi to nedocházelo. Ale už na hřišti jsem byl naměkko. Nakonec byly i slzy a jsem za ně rád. Najednou si uvědomíte, co všechno se tady dělo. Jsem rád, že jsem mohl zažít úspěšnou éru Viktorky. Už jsem to říkal i mladším klukům, že jim přeju, aby se jim povedlo něco podobného,“ říkal 35letý Radim Řezník, když přišel po utkání mezi novináře.

Jeho plzeňskou vizitku bude ale těžko překonávat. Poslední srpnový den roku 2011 si ho přivedl tehdejší trenér Pavel Vrba, který řízného beka dobře znal ze společného působení v ostravském Baníku. V Plzni strávil téměř třináct let, postupně se stal jedním z lídrů na hřišti i v kabině.

Zdroj: Youtube

Na lavičce se vystřídala trenérů, ale Radim Řezník stále piloval pravý kraj plzeňské obrany. Jen za kouče Adriana Guľy ztratil místo v sestavě a jaro 2021 strávil na hostování v Mladé Boleslavi. Ale nástupce slovenského inovátora Michal Bílek si ho stáhl zpátky a Řezník přispěl o rok později k zatím poslednímu ligovému triumfu.

Těch má na kontě celkem pět, třikrát si v dresu Viktorie zahrál v základní skupině Ligy mistrů. Napoprvé posbíral pár minut proti Barceloně, při druhé účasti v roce 2013 si zahrál proti CSKA Moskva a především pak oba zápasy s mnichovským Bayernem, kterému odmalička fandil. Při třetí účasti už patřil do základní sestavy a bránil tak hvězdy Realu Madrid i AS Řím. Jen v roce 2022 ho ze hry vyřadilo zranění.

„Bylo to krásné, budu vzpomínat celý život na to, co jsme tady dokázali. Říkali jsme si s klukama, že o tom budeme vykládat v hospodě, s kým jsme hráli a proti komu. To nám nikdo nevezme,“ usmál se Radim Řezník. Příjemných vzpomínek bude mít spoustu. „Uteklo to neskutečně rychle. Hráč tolik nevnímá, jak jde čas. Byla to dlouhá doba a teď je najednou konec. Ale tak to ve fotbale chodí,“ pokračoval Řezník, který poslední ligový zápas za Plzeň doma odehrál možná trochu symbolicky proti Baníku Ostrava, odkud před třinácti lety na západ Čech přišel.

„A zvládl ho dobře. Kdo ví, jestli to byl jeho poslední zápas,“ nechal si otevřená zadní vrátka plzeňský Kouč Miroslav Koubek a vyjádřil se i k tomu, že Radim Řezník nastoupil v sobotu s kapitánskou páskou, ačkoliv tu obvykle nosí Lukášové Kalvach nebo Hejda. „Byl to nápad kolektivu, který se mnou kluci konzultovali. Podpořil jsem tohle hezké gesto, je to potvrzení skvělých vztahů uvnitř týmu,“ doplnil kouč Viktorie.

I samotný Radim Řezník se zdráhal mluvit o tom, co chystá, i když řešit už to musí. „Ještě máme dva zápasy,“ připomněl, že se viktoriáni ještě dvakrát utkají s odvěkým rivalem pražskou Spartou. Jejich zraky se upínají především k finále MOL Cupu, které bude ve středu hostit Doosan Arena. „Byla by to hezká tečka, kdyby se to ve středu povedlo. A to by asi asi bylo nejhezčí, co by se mohlo stát,“ zasnil se, ale dál se zatím nekouká.

Zdroj: Youtube

„Nechávám to zatím otevřený, uvidíme, co bude za týden nebo deset dní. Určitě nezavírám vrátka, s panem Šádkem mám nadstandardní vztah, sedneme si a všechno probereme,“ doplnil Řezník s tím, že jednu jistotu má. V Plzni se usadil natrvalo, našel si tady manželku, se kterou má dvě dcery. „Jsem tady třináct let a zůstávám tu bydlet, stavíme barák,“ potvrdil, že už se z něho stal hrdý Plzeňák.

Jednu drobnou kaňku na vydařeném sobotním odpoledni přece jen našel. Mrzelo ho, že viktoriáni nezvládli zápas s Baníkem vítězně. „Ale i tak byl krásný a jsem rád, že jsem ho mohl odehrát. Užil jsem si to, bude to krásná vzpomínka. Jsem rád, že jsem se mohl takhle rozloučit,“ zopakoval řízný bek Řezník.

Kam povedou jeho další kroky?