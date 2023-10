Trenér boxerského oddílu Cobragym Plzeň Mykola Zygmunt se omluvil za své extempore při Národní lize boxu v Hradci Králové, kde po duelu svého svěřence Yuliana Pozdnjakova s Tomášem Bergerem vlezl do ringu a Bergera udeřil do obličeje. Napadený byl v bezvědomí a sanitka ho odvezla do nemocnice. Incident se stal po rozmíšce, která po závěrečném gongu nastala mezi Pozdnjakovem a Bergerem. Zygmunt, který neudržel nervy na uzdě, se přitom prezentuje jako specialista na rozvoj psychické odolnosti. Ve více než tříminutovém videu na sociální síti zároveň přidal svůj pohled na věc, kterým rozzuřil Bergerův tým a fanoušky.

Mykola Zygmunt. | Foto: Zdroj: Cobragym Plzeň

"Tohle video nemá omlouvat můj čin, absolutně to netoleruju a nepovažuju to za správné. Chtěl bych se omluvit Tomášovi Bergerovi za svoje chování, ale zároveň mu říct, aby si odpustil agresivní vyjádření a chování vůči mojí straně, protože jinak by k tomu incidentu nemuselo dojít," vzkázal Mykola Zygmunt, který ihned přidal svoji verzi konfliktu.

"Můj svěřenec nebral na závěrečný gong zřetel a dokončil kombinaci, protože se stává, že jsou dva ringy vedle sebe a v jednom zazní gong, ale boxeři z druhého ringu na povel chybně reagují. Vzápětí podal soupeři ruku a otočil se k němu zády a protivník mu podkopl nohy a strčil ho do zad. Začala slovní hádka mezi oběma stranami. Soupeř se před vyhlášením vítěze sebral a šel ke mně do rohu s gestikulací a vyjádřením "co vy ukrajinský svině" a napřáhl rukou. Bohužel jsem zareagoval, protože jsem myslel, že mě chce trefit. Takže jsem udělal krok dozadu a vyletěla mně otevřená dlaň. Mým cílem nebylo ho udeřit, ale když šel ke mně myslel jsem si, že mě chce trefit a nadával mi," vysvětlil Zygmunt.

Zdroj: Youtube

"Nevím, kde jsi zjistil, že bysme vám z rohu nadávali do “zkurvených Ukrajinců”. Přímo vedle nás stál Vaska (náš kamarád ukrajinské národnosti, který s námi jako spoustu dalších kluků ukrajinské národnosti den co den dře v gymu). Jsem znechucen tím, na co jsem se po zápase musel koukat a jsem opravdu rád, že se Tomášovi nic nestalo. Myslím, že lidi, co tam byli, moc dobře ví, jak to doopravdy bylo," napsal komentář pod Zygmuntovo video Tadeáš Nutil.

Své si řekl i předseda komise rozhodčích Českého svazu MMA Jan Voborník. "To, co sis dovolil na lize, je neskutečná prasárna nejenom vůči našemu zápasníkovi, ale taky vůči každýmu, kdo se snaží veřejnost žijící mimo "bublinu okolo combatu" přesvědčit o tom, že bojový sporty jsou fajn, protože lidi okolo nich se /a nejenom k sobě /chovají férově a vychovávají bojovníky už od dětství k férovosti. Těm všem jsi v sobotu vrazil kudlu do zad. I navzdory tomu všemu by to sice neomluvilo, ale možná trochu vysvětlilo, kdyby sis tady nasypal popel na hlavu a prostě jen přiznal svou vinu za něco, co proběhlo v "emočním amoku." Ale tahle, s odstupem několika dní vytvořená konspirační teorie o nenávisti k Ukrajině, kterou vlastně v první půlce svýho vyjádření schvaluješ a podporuješ, abys s ní následně přikryl svou vlastní totální špínu na klukovi z týmu, jehož členy byli i tady na lize naši dva kámoši, nemá s emocema vůbec nic společnýho. To už je pouze chladnej a vychcanej kalkul, kterej vlastně jen potvrzuje co seš zač," rozohnil se Voborník.

VIDEO: Trenér knokautoval po zápase protivníka svého svěřence

K incidentu se už vyjádřila Česká oblast boxu. "Bezprostředně po incidentu byl trenér Cobragym Mykola Zygmunt i celý jeho oddíl vyloučen rozhodnutím hlavního rozhodčího Stanislava Nechvátala a STK Františka Tomšů z oblastního kola Národní ligy boxu, situaci řešil na místě okamžitě předseda České oblasti boxu Kryštof Marounek i prezident České boxerské asociace Marek Šimák, na místo byla povolána Policie ČR, která převzala řešení přestupku a obratem byla vyrozuměna STK ČBA i Disciplinární komise ČBA," píše se v dokumentu na webu.

Zygmunt je podle boxerských organizací v kontaktu s vedením ČBA, uznává svou vinu a je připraven nést odpovídající trest. Omluvný dopis zaslal jak vedení ČBA, tak účastníkům incidentu.