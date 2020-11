Judista David Pulkrábek a judistka Alice Matějčková z Judoclubu Plzeň jsou v nominaci na mistrovství Evropy, které se uskuteční od čtvrtka do soboty v Praze.

Pulkrábek, který patří do váhové kategorie do 60 kilogramů, se bude prát zítra. Matějčková je v kategorii do 78 kg a utkání ji čekají v sobotu. Zranění kolena připravilo o účast na mistrovství Evropy Markétu Paulusovou z Judoclubu Plzeň.