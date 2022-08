„Já se těším strašně moc, protože to je další splněný cíl. Mistrovství Evropy pod otevřeným nebem mi ve výčtu chybělo, ani se štafetou jsem se ho nezúčastnila,“ připomněla Tereza Petržilková, že už má na kontě i start na světovém šampionátu v Dauhá, ale tam to bylo ve smíšené štafetě.

Atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková.Zdroj: ČAS/Soňa Maléterová

Těšíte se o to víc, že Mnichov je blízko za hranicemi a můžou tam dorazit známí a kamarádi?

(usměje se) Jo, přijede mě podpořit rodina, přítel. Pro nás je to super, ani cestování nám neubere tolik sil.

V evropském žebříčku jste ve třetí desítce, s jakými ambicemi jdete do individuálního závodu?

Chtěla bych postoupit do semifinále. Myslím, že se současnou formou na to mám. To bude moje meta.

Galušková slaví premiérový evropský titul. Zní to neuvěřitelně, jásá kajakářka

Platí, že prožíváte životní sezonu, což dokumentuje osobní rekord 52,20 z mistrovství republiky v Hodoníně. Byl to váš nejpovedenější závod?

Co se týče podmínek, tak určitě, nikde jinde to nebylo optimální.

Ale i časy na dalších závodech v Belgii nebo Nizozemsku byly slušné, souhlasíte? Napovídá to, že forma je dobrá?

Mně se líbí, že jsem stabilizovala výkonnost na časech kolem 52,50. Věřím, že když to enormně sedne, jsem schopná běžet i pod 52 vteřin.

Atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková.Zdroj: ČAS/Soňa Maléterová

Ladili jste s trenérem Janem Hanzlem, aby ten čas přišel právě na Evropě?

Naštěstí to vyšlo nakonec dobře, protože světový šampionát mi o jedno místo utekl. Ale díky tomu jsem získala čas ideálně se připravit na mistrovství Evropy. Potrénovali jsme a já věřím, že jsme formu vyladili na tu správnou chvíli.

Přesto vás ale asi neúčast na MS v Eugene mrzela. Jak dlouho jste to rozdýchávala?

Musím říct, že v první chvíli to bylo i potěšující, protože jsem nevěřila, že se dokážu přiblížit tak blízko účasti na mistrovství světa. Ani to primárně nebyla moje meta, připravovala jsem se spíš na Evropu. Ale zpětně, když jsem viděla, že jsem první pod čarou, mrzelo mě to hodně. V osmadvaceti letech každá neúčast na vrcholné akci bolí.

Dopolední maraton? Strašné. Chci přežít do cíle, říká atletka Hrochová

Přesto se i v tomto věku dokážete zlepšovat, posouváte svoji výkonnost. Čemu to přičítáte?

V první řadě je to zdraví, které drží. Musím to zaklepat. Potom to i běhá. Jdu krok za krokem, postupně přidáváme. Myslím, že pořád ještě nejsem na svých limitech.

Na halovém MS v Bělehradu jste byla dvacátá. Jakou si z toho lze vzít zkušenost?

Pro mě bylo klíčové nezaleknout se šance. Byl to trošku stres, velký individuální start. Teď věřím, že se nebudu bát a půjdu do toho po hlavě.

Kromě individuálního startu vás čeká i štafeta. Jaké tam jsou ambice po boku české jedničky Lady Vondrové a dalších kolegyň?

Letos jsme se sešly ve skvělé formě. Jsme čtyři holky, které zaběhly čtvrtku pod 53 vteřin, z toho by mohl být ve štafetě velmi dobrý čas. Věřím, že by z toho mohlo být finále.

Snažil jsem se nemířit, jak mi říká táta, usmíval se střelec Viktorie Chorý