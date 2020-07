Záchranu v první lize jim nakonec zajistilo předčasné ukončení soutěže kvůli epidemii koronaviru.

Už v uplynulém ročníku využívaly Litice služeb nadějných mladíků extraligového celku HBC Plzeň.

Kromě nich se v litickém dresu také objevoval asistent plzeňské trenéra Josefa Kadaněho Stanislav Kastner.

Od následující sezony se spolupráce mezi oběma celky ještě prohloubí.

Litice se stanou na jeden rok B týmem Mečounů.

„Hlavním důvodem tohoto spojení je to, že bychom rádi dali našim mladým hráčům, kteří potřebují sbírat zápasové zkušenosti mezi muži, větší herní vytížení, které by v extralize neměli. Spolupráce mezi oběma týmy by se měla ještě více prohloubit. Navíc to bude jednodušší i po administrativní stránce při přechodu hráčů z jednoho týmu do druhého,“ vysvětluje předseda a trenér HBC Plzeň Josef Kadaně, který ale upozorňuje, že tato dohoda platí zatím pouze jeden rok.

„Po následující sezoně je v plánu vrátit prvoligová práva zpět Litickým, kteří zatím budou mít svůj tým v krajské soutěži. Samozřejmě si následně vyhodnotíme přínos tohoto spojení a uvidíme, zda ho případně prodloužíme,“ pokračuje Kadaně, který věří, že B tým se v první lize neztratí.

„Myslím si, že z litických a plzeňských hráčů vznikne zajímavý tým, který může pomýšlet na vyšší příčky,“ dodává kouč Plzeňanů.