Po dvou vítězstvích prvoligoví basketbalisté Plzně poprvé narazili. Západočeši si neporadili ve skupině západ v domácím prostředí s týmem Sokol Pražský, s nímž prohráli 71:80.

Lokomotiva Plzeň v zápase se Sokolem Pražským, v němž utrpěla první porážku sezony. | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

Lokomotiva tahala celý zápas za kratší konec pomyslného dotazu a jen marně dotahovala ztrátu z první čtvrtiny, po níž prohrávala o sedm bodů.

„Očekávali jsme těžký zápas, protože jsme my, tak i náš soupeř ještě neprohrál. Tým Sokola je složen ze zkušených hráčů, kteří dělali našim mladým klukům problémy. Celý zápas jsme bohužel museli dotahovat ztrátu z první čtvrtiny, kdy jsme nebyli schopni proměnit volné střely a layupy. To se pak podepsalo na sebevědomí hráčů a trvalo dalších 20 minut, než jsme zjistili, že můžeme hrát. Závěrečný nápor bohužel přišel příliš pozdě a my jsme tak jen korigovali na konečných minus 9," hodnotil duel trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek.

Jeho svěřence čeká další duel v neděli, kdy zavítají na palubovku Jindřichova Hradce.

Lokomotiva Plzeň - Sokol Pražský 71:80

Čtvrtiny: 11:18, 17:25, 16:21, 27:16. Sestava a body Plzně: Chvála 4, David 7, Aušprunk 11, Novák 2, Zeman 11, Poláček 2, Mach 1, Kohout 2, Sůva 10, Klička 0, Kojzar 5, Jirák 16.

Tabulka první ligy basketbalistů - skupina západZdroj: Deník/Dominik Rejthar