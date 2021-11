V ruské Kazani v úterý odstartovalo mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Kristýna Horská a Ondřej Gemov z PK Slávia VŠ Plzeň postoupili z rozplaveb do finále.

Kristýna Horská. | Foto: ČSPS/Martin Sidorják

Mezi osmi elitními evropskými plavkyněmi v závodě 400 metrů polohově byla čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka a olympionička z her v Tokiu sedmá. Ve finále zlepšila čas z rozplavby 4:37,33 minuty na 4:36,31 min. „Rozjela jsem to asi pomaleji než ráno, přitom jsme to chtěli rozjet stejně rychle, i když je to pořád rychlejší než při osobáku. Rozjezd, co jsem měla ráno, byl ten správný, akorát mi vzal asi moc sil. Já jsem spokojená, že jsem byla ve finále, ale ten čas mě trochu mrzí. Není to osobák, i když vím, že na 400 polohovku se ty osobáky většinou plavou z plného tréninku, což jsme tady nešly a ty hlavní disciplíny mě teprve čekají a můj hlavní cíl byl dostat se do finále, což se povedlo,“ zhodnotila pro web plaveckého svazu své vystoupení na dlouhé polohovce Kristýna Horská.