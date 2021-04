O parník vyhrál kanadské bodování nejvyšší futsalové soutěže. Tomáš Vnuk z Interobalu Plzeň získal 64 bodů (30+34), druhý byl jeho klubový parťák Michal Seidler se 44 b. (23+21). Tím pomohli Plzni k historickému úspěchu, jímž je vítězství po základní části.

Tomáš Vnuk (ve světlém). | Foto: David Koranda

„Ještě ale nejsme na konci, musíme to potvrdit v play--off. Je to příjemné v tom, že každou sérii začneme doma, což je výhoda, i když se bude hrát bez diváků. Povrch a zákoutí haly nebo šatny známe, protože tam trénujeme denně. Takže víme, co nás může překvapit, případně zaskočit,“ řekl Tomáš Vnuk po telefonu ze soustředění před kvalifikačními zápasy s Polskem o postup na Euro.