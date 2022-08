Na mistrovství Evropy v Prachaticích skončila osmá a pátá byla v short tracku. A krátce nato si výsledky zopakovala při Světovém poháru v německém Zittau. Jen v obráceném pořadí. Šestou příčku brala v short tracku a osmou na dlouhé trati v kopcích u hranic s Polskem a Českou republikou.

„Trať i atmosféru závodu Xterra Germany v Zittau mám ráda. Jen letos to bylo trochu bahnité a deštivé,“ hlásila Zemanová po návratu do Plzně. Tedy poté, co jí skončila šichta v zaměstnání.

Short track na úvod jí vyhovoval. „Prošťouchne vás to. Navíc trať cyklistiky je tu hodně technická. Plavání nebylo nic moc, ale to jsem po Prachaticích čekala. A z dvanáctého místa jsem se na kole postupně posouvala až na pátou šestou příčku,“ líčila průběh členka Triatlonu Plzeň. „Závod byl hodně kontaktní, pořadí se měnilo, ale do běhu jsem pak dala všechno a v nabité konkurenci z toho bylo šesté místo. Což mně pomohlo hlavně psychicky,“ uvedla nejlepší Češka.

Jeden z prudkých výjezdů v cyklistické části short tracku.Zdroj: fcb J. Zemanové

V short tracku, který vyhrála Alizée Patiesová z Francie, nechala za zády i legendu světové Xterry Helenu Karáskovou. Ta oficiálně Světový pohár opustila, ale v Zittau se překvapivě objevila na startu. „Všichni se hodně divili. Ale Helča se sportu stále věnuje, jen se víc zaměřila na závody horských kol, a pořád to v sobě má,“ uvedla Zemanová.

Že je nabitá energií, pak Karásková potvrdila v hlavním závodě sestávajícím z 1,5 km plavání, 37 km na horském kole a 10 km běhu, v němž skončila čtvrtá. „Helča byla čerstvá,“ souhlasila Zemanová.

Sama se přes bojovný výkon se musela spokojit s osmým místem.

Kvůli manku z plavání ji po nasednutí na horské kolo znovu čekala sólová stíhací jízda. „Jet víc než dvě hodiny sama není nic moc. Zbytek závodu jsem protrpěla, nemělo to lehkost, ale bojovala jsem až do konce,“ prohlásila úřadující česká mistryně.

Radost jí udělal alespoň výkon manžela. Známý plzeňský ortoped Jaroslav Zeman skončil ve své věkové kategorii druhý.

Odměna pro manžela Jaroslava Zemana, druhého v závodě mužů Age Groups kategorie 55 - 59 let.Zdroj: fcb J. Zemanové

Závod žen v Zittau vyhrála v čase 3:06:55 hodiny dvojnásobná evropská šampionka z Prachatic, Italka Sandra Mairhoferová.

Zemanová si chce nyní hlavně odpočinout. „Závody šly rychle po sobě, sezona už je také dlouhá, takže potřebuji nabrat zase chuť do závodění. Vím, že jsem schopná zajet výrazný výsledek, jen to ze sebe dostat,“ uvedla vítězka italské Xterry a třetí žena z Řecka.

Nejbližší závody proto Zemanová vynechá a zaměří se na blížící se mistrovství světa. Šampionát hostí v úvodu října italské Molveno, a poprvé tak nebude dějištěm Havaj.

