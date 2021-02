Západočeši nastoupili do televizního šlágru bez Stehlíka, Nejdla, Chmelíka a Wildta. V průběhu první třicetiminutovky se zranil Bogdanić.

Hosté ztráceli po první půli pět gólů 15:20. "Je to špatné. Bojíme se, neproměňujeme šance, obrana je měkká, musíme na soupeře zatlačit a jít do toho ostřeji. Karviná hraje ofenzivnější obranu, z níž chodí do rychlého protiútoku," říkal o přestávce do televizní kamery Milan Škvařil z Talentu Plzeň.

Ve 42. minutě snižoval Petr Vinkelhöfer ze sedmičky na 25:26. Jenže Karviná dvakrát třemi góly v řadě (27:31 a 30:36) rozhodla o svém vítězství.

Nedělní utkání s Duklou Praha je odložené kvůli výskytu koronaviru v týmu soupeře. Další zápas tak Talent hraje ve středu 3. března od 17.30 hodin doma s Karvinou.

Petr Štochl (trenér Plzně): Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme prohráli. Musím pogratulovat Karviné a poděkovat našim hráčům, jakým výkonem se tady v okleštěné sestavě prezentovali. Utkání mělo vysoké parametry a snad se televizním divákům líbilo. Boj o první místo už nemáme ve svých rukou, Karviná už má dostatečný náskok a my se soustředíme na další zápas. Domácí utkání s Karvinou a s Duklou budou rozhodovat o umístění pro play-off.