Tymákov si poradil nejprve 21:19 s Opatovicemi a následně zdolal Krčín v poklidu 22:15.

„Máme hodně zraněných, museli nám pomoci kluci z béčka. Opatovice nám dělaly problémy svojí hrou, když hrály hodně na jistotu. Byla to taková přetahovaná o jednu dvě branky. Paradoxně jsme se nastartovali, když nám rozhodčí vyloučil 15 minut před koncem zápasu obránce. Nakonec jsme to urvali, ale jinak to byl vyrovnaný zápas," řekl k prvnímu zápasu kouč Tymákova Václav Kugler.

Druhý duel byl pro Sokol mnohem klidnější. „Rozhodl hned začátek, když jsme vedli 6:0. Hosté skórovali poprvé až po čtvrt hodině hry. Náskok jsme udržovali celý zápas a hladce jsme vyhráli," těšilo Kuglera, jenž připravuje svůj tým na závěrečné pikantní nedělní derby s Přešticemi.

„Budeme opět skládat s potížemi sestavu, ale musíme to nějak zvládnout. Rádi bychom jim vrátili porážku z prvního kola. Přeštice se zvedly a jsou momentálně na koni. Vždy je to vyhecované, protože se s nimi pravidelně taháme o přední příčky," řekl před posledním zápasem lodivod Tymákova.

Příchovice porazili v domácím prostředí s přehledem oba soupeře z druhé části republiky. Studénka si odvezla porážku 16:24, Svinov prohrál 23:27.

„Spokojenost hlavně se čtyřmi body. Soupeři poměrně v oslabené a omlazené sestavě. Se Studénkou to bylo jednoznačné, Svinov nás už trochu potrápil. Šanci jsem ale mohl dát všem hráčům, které jsem měl k dispozici," mohl být spokojený kormidelník Příchovic Václav Hajžman.

Přeštice jsou do závěrečného kola letošního roku také dobře naladěny, když přetlačily Svinov 24:23 a Studénku 21:15. Nedařilo se naopak Nýřanům, které podlehly Rokytnici 13:19. Proti stejnému týmu si vylámaly zuby i Nezvěstice, ty si odvezly domů porážku 17:26.

Program posledního podzimního kola: čtvrtek od 10.30: Příchovice - Nýřany, 11.00: Čakovice - Nezvěstice, neděle od 11.00: Přeštice - Tymákov.

Tabulka první ligy mužůZdroj: svaz národní házené