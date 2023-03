„Do druhého utkání jsme vstoupili před skvělou domácí kulisou výborně. Bohužel jsme poté přestali plnit pokyny, čehož Kladno i s dávkou štěstí maximálně využilo a ujalo se do vedení. Ve druhé třetině se nám povedlo se dostat zpět do zápasu. V poslední části utkání soupeř ukázal, jak zkušené hráče ve svých řadách má. I když jsme v určitých pasážích dokázali soupeře dostat pod tlak, vytoužené vyrovnání nepřišlo," mrzelo trenéra Plzně Václava Michálka.

Meteoru skončila dlouhá pauza, utká se s Domažlicemi

I přesto se ale FbC nemusel stydět. Jako nováček soutěže si zajistil prvoligovou účast i pro následující ročník. „Důležité však je, že jsme první ligu v západočeské metropoli udrželi a splnili tak svůj sezonní cíl. Máme navíc více času se dobře připravit na další ročník,“ doplnil působení v soutěži prezident klubu Libor Strejček.

Po zápase domácích florbalistů přišel na řadu zlatý hřeb dne v podobě Tatranu Střešovice. Po čase se tak znovu vrátila na jeden den do západočeské metropole nejvyšší soutěž. Pražskému hegemonovi šlo navíc o rekord. V případě vítězství nad Královskými Vinohrady by se stal prvním týmem, který by v základní části neztratil ani bod.

Tatran se o historický počin nenechal připravit a svého soupeře porazil vysoko 11:1. Uspěl tak ve všech 26 zápasech. Superligový duel sledovalo v Plzni 630 diváků. Střešovický Marek Beneš navíc se ziskem 76 bodů ovládl produktivitu celé soutěže. Šťastný konec měl nakonec duel i pro Vinohrady, které i přes prohru postoupily do předkola.

Divize? Nikdo si nemůže být ničím jistý