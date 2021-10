V závodě třípolohové střelby z malorážky skončil čtvrtý, i když do osmičlenného finále postoupil z kvalifikace jako druhý.

Dvacetiletý účastník olympijských her v Tokiu uspěl v libovolné malorážce na 60 ran. Přívratský, jenž je v Limě jediným mužem v pětičlenné české výpravě, nastřílel 622,9 bodu. Nestačil pouze na Maďara Richarda Hammerla, který ho porazil o 0,5 bodu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.