„Těší mě progres nejmladších závodníků, kteří to dotáhli až na stupně vítězů, ale i vyrovnané výkony všech našich členů po celou sezonu. Zúročila se tak poctivá práce v trénincích,“ uvedl bronzový olympionik Jan Řehula.

V mistrovském závodě štafet bral žákovský tým Bíba, Chytilová, Jedličková stříbro, když týmoví kolegové Kubias, Marková, Rutarová skončili čtvrtí. V nabité kategorii 16+ překvapila ziskem stříbra štafeta Strejc, Stupková, Lukeš. Ve vložených individuálních závodech mladších žáků se vítězstvím blýskli Jan Lukeš (8 – 9 let) a Timm Šmehlík (10 – 11).

Druhé místo si mezi muži 40 až 49 let vybojoval Jan Bíba. V kategorii juniorů byl třetí Matěj Lukeš, pátý skončil Michal Strejc stejně jako mezi dívkami Bára Stupková. V závodě dorostenců byl nejlepší desátý Jakub Souček, který ale závodil s teplotou. Své maximum si vylepšila nakonec sedmá dorostenka Veronika Churavá.

Závodníky kategorií dorostu a starších čekaly ve Zlíně tři starty – intervalový závod, vyřazovací závod a následně ještě finále na tratích 0,25 km plavání, 6 km cyklistiky a 1,6 km běhu. Body do poháru se dělily už ve vyřazovacím závodě.

Kateřina Chytilová a Matěj Kubias ovládli ve Zlíně závod žáků 12 až 13 let a druhá mezi dívkami skončila Nela Marková. V závodě starších žaček 14-15 let zvítězila Barbora Jedličková a bronz brala Karolína Rutarová. Pro tu šlo o první pódiové umístění v sezoně stejně jako pro Mikuláše Bíbu zisk stříbra.

