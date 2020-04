Šestice sportovních střelců plzeňské Dukly měla na konci května bojovat v olympijské kvalifikaci o účast na hrách v Tokiu. Nebudou. Český střelecký svaz kvůli pandemii koronaviru závod v Plzni zrušil a navíc olympijské hry byly odloženy na prázdniny příštího roku.

Anna Dědová na mistrovství světa juniorek 2018 v Koreji získala bronzovou medaili. | Foto: FB Czech shooting news

O takzvaný kvótaplac do Tokia se měla ucházet pistolářka Anna Dědová. „Areál střelnice Dukly je uzavřený a my nemáme moc možností, jak trénovat. Takže by nebylo ideální, pokud by kvalifikace nebyla zrušena,“ řekla Dědová, která je bronzovou medailistkou z juniorského mistrovství světa i Evropy.