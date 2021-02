Jak dlouho už závodíš na horském kole a jak to vlastně přišlo, že jsi cyklistka?

Na kole závodím již devátým rokem. Bydlím v Městě Touškově a cyklistika je tu celkově hodně podporovaná. Zkusila jsem si první bajkové závody, které se zde jely, a chytlo mě to.

Takže to, že se v Touškově pořádá na místní trati hodně závodů, vedlo k tomu, že tě začala lákat atmosféra, která je provází?

Už je to docela dávno, co jsem jela svůj první závod, a v té době se to u nás v Touškově teprve rozjíždělo, takže to vůbec nebylo na takové úrovni jako dnes. Ale určitě je atmosféra závodu něco, co mě motivuje a zanechává intenzivní zážitek.

Nyní už jsi v reprezentaci. Můžeš mladým závodníkům třeba říct, co to všechno obnáší?

Základ je patřit k těm nejlepším v republice, jezdit na důležité závody, a to jak republikové, tak mezinárodní. Absolvovat soustředění, dbát o své zdraví a v neposlední řadě milovat všechno, co k tomu patří, a být schopný svému cíli i leccos obětovat.

Právě nejspíš skončila tuhá zima, což většinou pro cyklisty na tvé úrovni znamená soustředění v teple. Platila tahle rovnice i letos?

Za sebou mám už dvě čtrnáctidenní soustředění na Mallorce a ještě jedno v Turecku mě čeká. Jelikož se vládní nařízení mění každým dnem, nevěděli jsme do poslední chvíle, zda budou soustředění vůbec možná, a jen doufali. Nakonec vše naštěstí klaplo a proběhlo podle plánu.

Cyklistika je jedním z mála sportů, které v covidových časech fungují. Znáš tedy program závodů v nadcházející sezoně? A které vrcholy tě letos čekají?

Ano, v podstatě vše probíhá, jak má, takže předběžný kalendář už máme a doufáme, že vše bude tak, jak je naplánováno. V polovině srpna mistrovství Evropy XCO v Srbsku. O týden později mistrovství ČR na nové kopcovité trati v Harrachově a poslední srpnový víkend světový šampionát v italském Val di Sole. Ráda bych si také letošní rok zpestřila domácím mistrovstvím v maratonu, který se jede až po sezoně cross country také v Harrachově.

S jakými očekáváními vyhlížíš sezonu? Nebo je vše zcela otevřené a na výsledky nemyslíš?

Jelikož jdu letos do starší kategorie, kde mě čekají závody s eliťačkami, nechávám to otevřené. Nejlepší pocit ze závodu mám, když vím, že jsem do něj vložila své aktuální maximum, a dobré umístění už je jen bonus.

První závody tě čekají teď v Turecku?

Ano, do Turecka letíme na týden a čekají nás tam celkem tři závody. Hlavní prioritou je si před sezonou vyjet nějaké body do světového žebříčku.

A víš už, jaké tratě tě čekají? Turecko není úplně běžná destinace pro závody na horských kolech, že?

Já letím do Turecka úplně poprvé, ale co jsem slyšela od ostatních z reprezentace, kteří tam již závodili, nemělo by se jednat o nic náročného. Turecko pro horská kola moc běžné není, minulý rok se tam poprvé jelo MS v maratonu, ale v XCO zatím žádné větší akce nepořádali.

Na závěr: prozradíš nám ještě, kdo všechno stojí za tvou úspěšnou kariérou? Jistě tě podporuje rodina… a kdo dál?

Prošla jsem pár kluby a měla už několik trenérů. Všichni mi něco předali a určitě za to, kde jsem, vděčím i každému z nich. Největší pokrok jsem udělala minulou sezonu, kdy mě začal trénovat Filip Štrunc, který se mi hodně věnuje a vkládá do mě spoustu energie. Velkou podporu mám také od svého cyklistického týmu a přátel.

Spoluautor: Roman Čech

www.ais-pk.cz