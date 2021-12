Jeho tým měl pár dnů po účasti v Lize mistrů a to se zřejmě podepsalo na výkonu.

„Musíme už zase víc přemýšlet nad ligou. To, co jsme si prožili, bylo krásné, ale nedá se z toho žít věčně. Pokud si to chceme zopakovat, musíme přepnout a hrát jako minulou sezonu,“ má jasno trenér Interobalu Plzeň.

Ten je momentálně v tabulce až čtvrtý, ale oproti týmům před sebou má až čtyři zápasy k dobru. V čele ligy je Chrudim, která ještě neprohrála a kráčí za vítězstvím v základní části. Úkolem plzeňských futsalistů teď je přibrzdit ji. „Neřekl bych, že jsme u nich nějak propadli, ale nezachytili jsme začátek zápasu. To tak někdy bývá, zvlášť u takhle vyrovnaných týmů, dostanete tři rychlé góly a těžko se to otáčí. Futsal je rychlá hra,“ nehodlal Kopecký z nedávné porážky dělat vědu. Ale je mu jasné, že se musí výkon týmu zlepšit.

„V Chrudimi se nám něco podobného stalo podruhé, toho se musíme vyvarovat,“ naznačil, že ví, jak z toho.

A našel ještě jeden moment, v němž jeho Interobal zaostával. „Chrudim nás přetlačila spíš silově než futsalově. Byla efektivnější. I my jsme měli šance, ale nedali jsme je. Nebyli jsme schopní prostřelit gólmana Dudu ani z těch nejvyloženějších příležitostí. On měl velkou zásluhu na tom, že Chrudim zvítězila,“ vyzdvihl výkon soupeřova brankáře.

Utkání mělo vysokou kvalitu, ale poučili se obhájci mistrovského titulu z druhé porážky v sezoně? „To se ukáže až na hřišti,“ pokrčil rameny trenér Marek Kopecký. V jednom však měl jasno. „Musíme být maximálně koncentrovaní,“ doplnil před domácí odvetou.

Ta začíná v městské hale na Slovanech od 19.30 hodin.