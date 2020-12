Plzeňanky potřebují bezpodmínečně vyhrát, aby se odpoutaly z předposledního místa a neztratily kontakt se středem tabulky. DHC je po pěti zápasech bez bodu, Zlín má za sebou šest utkání a získal dva body. „Zlín je soupeř tabulkově na naší úrovni, takže bychom už chtěli uspět,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Minulý víkend házenkářky odehrály duel proti favorizovanému Mostu (18:36), a to po několikatýdenní zápasové pauze. „Zápas s Mostem pro nás byl příprava a zároveň možnost nastartovat se do zápasového režimu. Doufám, že nás zápas s Mostem zdravě nastartoval a že budeme proti Zlínu daleko méně nervózní,“ přiznal Řezáč na klubovém webu.

Vzhledem k vývoji zápasu zasáhly do hry mladší hráčky a ostatní mohly pošetřit síly na Zlín. „Pro mladší házenkářky to byla zajímavá zkušenost. Myslím si, že jim to otevřelo oči a pobídlo k tvrdé práci, aby se mohly v budoucnu zapojit do sestavy,“ uvedl trenér DHC Plzeň.

Vypadalo to, že kvůli reprezentační přestávce a mistrovství Evropy žen se od poloviny listopadu až do konce roku neodehraje žádné utkání, ale před Novým rokem Plzeňanky stihnou dva zápasy. S Mostem už mají za sebou a zítra je čeká Zlín. Nepočítalo se, že po evropském šampionátu se ještě bude hrát. „Již poněkolikáté jsme byli okolnostmi nuceni změnit plán přípravy tak, abychom byli schopni odehrát alespoň dva zápasy. Herní rozpolcenost se na nás a našem výkonu proti Mostu podepsala a hra byla daleko od ideálu,“ vysvětlil Řezáč.