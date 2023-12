/VIDEO, OHLASY/ Paráda. Florbalisté plzeňské Slavie uspěli v nedělním utkání 13. kola západní skupiny Národní ligy ve sportovní hale Blučina u Brna, kde porazili domácí tým Troopers 8:6, připsali si páté vítězství v řadě a stáhli manko na vedoucí Panthers Praha (který o víkendu překvapivě nestačil na Jaroměř) na pouhé dva body.

Muži FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na archivním snímku florbalisté v bílých dresech) vyhráli popáté v řadě, tentokrát zdolali Troopers. | Foto: FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň

„Myslím si, že můžeme být spokojení. Přijeli jsme si sem pro tři body, což se nám povedlo. Ani předvedená hra nebyla úplně špatná," říkal po zápase plzeňský florbalista Filip Štědrý, jenž byl vyhlášený nejlepším hráčem Slávie.

„Na začátku druhé třetiny jsme byli kvalitním v tom, že jsme se dostávali přes nepříjemný pres a napadání soupeře a vytvářeli jsme si šance. Ve třetí třetině už to nebylo ono, a dovolili jsme domácím hráčům dostat se zpátky do zápasu," komentoval obraz hry podstatné části utkání. O zápase ale výsledkově rozhodla první perioda, kterou Plzeňští vyhráli 4:2. Florbalisté Slavie, kterým aktuálně patří se ziskem třiceti bodů druhé místo, sehrají do konce tohoto roku ještě dva zápasy. V sobotu doma od 14 hodin přivítají FBK Atlas Blansko, o týden později se přestaví v Praze na půdě Florbal TJ Kobylisy.

Troopers - FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 6:8

Třetiny: 2:4, 1:2, 3:2. Branky a nahrávky: 6. Poláček (Makyča), 8. Makyča (Plas), 28. Plas (Fajt), 55. Trávníček (Voltner), 59. Potáček (Trávníček), 60. Trávníček (Jedlička) - 4. Kuhajda (Štedrý), 14. Med (Mikolášek), 14. Löffelmann, 15. Huleš (Štědrý), 30. Mikolášek (Blažek), 31. Štědrý (Blažek), 42. Štědrý (Blažek), 55. Čížek (Mikolášek). Rozhodčí: Húska, Vích. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Střely: 28:18. Diváci: 37. Hala: SH Blučina. Sestava FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Trhlík, Urban - Mikolášek, Kuhajda, Blažek, Med, Štědrý, Sloup, Löffelmann, Rapp, Jeníček, Dubský, Franc, Čížek, Huleš. Trenér: Jakub Mikolášek.

