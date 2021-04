„Máme radost, že jsme vstoupili do série výhrou. První vítězství je hodně důležité, protože jsme potřebovali uhájit domácí prostředí. Těší mě, že jsem k tomu mohl přispět svým výkonem. Teď už se soustředíme na zápas v Praze a věřím že tam předvedeme podobný výkon, abychom si odvezli výhru,“ říkal třiadvacetiletý pivot plzeňského klubu Daniel Režnický.

Útočné kombinace dohrávané do pivota byly se spoluhráči domluvené?

Neřekl bych. Myslím si, že vyplynuly ze hry a z tlaku spojek. Z toho vznikaly prostory pro dohrání do pivota.

Přihrávkami vás hodně zásobuje Jan Stehlík…

S Honzou Stehlíkem se mi hraje výborně. Svými zkušenostmi, není to jen o přihrávkách, ale celkově. Po každém utkání za mnou přijde a vysvětlí mi, co bylo špatně, co zlepšit. Hodně mi pomáhá a jsem rád, že ho máme v týmu. Ty jeho přihrávky jsou super.

Po vašich gólech z pivota byl Petržala hodně naštvaný a po jednom z nich utekl z branky.

Někdy je to třeba o jedné ráně. Pokud by chytil jednu navíc, mohl bych se třeba zlomit já. Je to vrtkavé.

Co vás napadlo, když na začátku zápasu předváděl skvělé zákroky?

Musím mu vyseknout poklonu, protože chytal fantasticky.

Karel Šmíd se mu vyrovnal. Nemyslíte?

Jednoznačně. Kája nás podržel. Byl to jeho zápas.

Bylo důležité, že Dukla z 10:16 pouze snížila na 16:17 a nevyrovnala?

Určitě. Pokud vedete a soupeř musí dotahovat, jste na tom psychicky pořád lépe než soupeř. Pokud by se dostal do vedení, výhoda se překlápí na jeho stranu.

Nevyšel vám úvod zápasu…

Možná nám trvá delší chvilku dostat se do tempa zápasu. Soupeře jsme nepodcenili, v rozcvičce to také není. Neumím si to vysvětlit. Teď zregenerujeme, rozebereme si chyby, a doufám, že ve středu v Praze budeme ještě lépe připravení.