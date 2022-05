„Většina gólů vyplynula ze hry. Poslední dobou jsem moc nestřílel. Přihrával jsem do pivota, takže se soupeř stahuje k němu a já mám více místa na střelbu. Pak už je to o tom, jestli proměním,“ říkal Jan Stehlík.

Několikrát jste zaběhl do prostoru pivota a odtud vstřelil dva nebo tři góly. Byl to záměr?

Ano. Je to varianta a reakce na hru Karviné.

V čem byl tento zápas jiný ve srovnání s tím v Karviné?

Přidali jsme na agresivitě, nasazení a odvaze.

Soupeř si mohl myslet, že to bude mít snadnější. Vrátili jste Karvinou zase na zem?

Snad jo.

Jste rádi, že se do Karviné nevracíte za stavu série 0:2?

Určitě. To by bylo horší.

Oba zápasy vyhrál domácí celek. Bude to tak pokračovat? Co uděláte, abyste to zlomili, protože v Karviné potřebujete vyhrát?

Myslím si, že v Karviné jsme hráli špatně celý zápas. Pokud tam podáme výkon jako dneska, bude to mít Karviná těžké.

Ve druhém utkání začala lépe také Karviná. Proč?

Nevím.

Co říct k výkonu Karla Šmída, který střídal Filipa Herajta?

Je dobře, když se jednomu z nich daří.

Můžete se s Karvinou ještě v něčem překvapit a zaskočit, nebo jde o to provést precizně natrénované věci?

Musíme být precizní, protože Karviná má kvalitní tým s výbornými hráči. Ale je jasné, že v zápase reagujete na soupeře a naopak.

V Plzni se Vojtěch Patzel neprosadil tak, jako v Karviné. Bránili jste ho lépe?

Určitě. Celkově byla obrana agresivnější a i gólmanům se více dařilo. V Karviné jsme hráli špatně.

Bude obrana klíčem k úspěchu?

Jasně. Pokud dobře bráníte, tak si soupeř neví rady. Zkouší hrát sedm na šest, což také dokážeme eliminovat. Navíc sedm na šest je pro Karvinou riskantní, že dostane gól do prázdné brány. Dobrá obrana soupeře sráží a přestane si věřit.

Karviná hrála v play-off méně zápasů než vy. Máte dost sil?

My jsme zvyklí hrát hodně zápasů. Navíc mi přijde, že Karviná na některých postech tolik netočí sestavou.

Jak se vám hraje v bouřlivé divácké atmosféře?

To k finále patří. Je to určitě lepší, než hrát před prázdnými tribunami. Což by bylo smutné.

