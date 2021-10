„Konečně jsme sehráli povedené utkání. Dařilo se nám střelecky, i když musím říct, že nám to Přeštice poněkud usnadnily svým výkonem. Náš útok zcela předčil přeštickou obranu. Po dvou porážkách jsem rád, že jsme uspěli naplno a věřím, že na to navážeme i v nadcházejících dvou domácích duelech," přál si kouč Příchovic Václav Hajžman.

Dvě porážky si o víkendu připsaly Nezvěstice. Svěřenci trenéra Daniela Havlíčka nejprve podlehli v předehrávce Podlázkám 13:18.

„Přestože jsme nezískali ani bod, jsem spokojen s předvedenou hrou týmu, ve kterém nám chybělo několik hráčů základu. Šanci dostali mladí hráči a nezklamali. Po první půli jsme dotáhli trojbrankový náskok domácích, pak nás ale v závěru vychytal brankář soupeře. Výkon a přístup týmu je pozitivem do budoucna," vysvětloval nezvěstický kormidelník.

Druhý duel nabídl ostrý souboj s Tymákovem. Nervózní duel byl vyrovnaný až do samotného závěru, v němž hostující Sokol ukořistil těsné vítězství 22:21.

„Bylo to poměrně tvrdé utkání. Ke konci první půle jsme si vypracovali třígólový náskok. Domácí pak vyměnili po pauze obranu a naši útočníci si nevěděli příliš rady. Nezvěstice se dotáhly a pak to byla taková přetahovaná až do konce. . V závěru jsme to ubojovali, když jsme taktickými fauly zastavili poslední útok soupeře. Domácí pak neproměnili trestný hod z velké vzdálenosti. Musím říct, že štěstí se přiklonilo nakonec k nám," těšilo vítězství lodivoda Tymákova Václava Kuglera.

Na hostující straně byla po porážce cítit určitá pachuť. „Vzhledem k vulgárnosti hráčů soupeře se k zápasu nebudu vyjadřovat," řekl stroze kouč Daniel Havlíček.

Dva body zapsaly do tabulky Nýřany, které si poradily s Čakovicemi 17:12.

"Museli jsme během zápasu kvůli zranění vyměnit brankáře. Oba ale podali výborný výkon a nasměrovali nás k vítězství. Dařilo se nám i v útoku a celkem jsem neměl naší hře co vytknout," byl psokojený trenér Nýřan Zdeněk Koranda.

O víkendu mají všechny týmy náročný program, když hrají v obou dnech.

Výsledky I. ligy mužů: Podlázky – Nezvěstice 25:23 (13:11), Nezvěstice – Tymákov 21:22 (9:12), Čakovice – Nýřany 12:17 (8:8), Příchovice – Přeštice 28:18 (16:9).

Víkendový program: sobota od 16.00: Příchovice - Podlázky, Přeštice - Rokytnice, Nezvěstice - Opatovice, Nýřany - Krčín, Studénka - Tymákov, neděle od 10.30: Příchovice - Rokytnice, Nezvěstice - Krčín, Nýřany - Opatovice, Studénka - Čakovice, Svinov - Tymákov, 11.00: Přeštice - Podlázky.