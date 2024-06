Po minulém víkendu je jasné, že muži ze Sokola Tymákov mistrovský titul neobhájí, zato ženy ze stejného klubu ho po dvou letech vrátily do vesničky za Plzní, která o sobě hrdě tvrdí, že je hlavním městem národní házené.

Národní házenkářky Sokola Tymákov (na archivním snímku v derby s TJ Přeštice v tmavých dresech) budou o víkendu slavit mistrovský titul, dostanou pohár a medaile. | Foto: Petr Šatra

Tentokrát tedy vystoupají na zlatý stupínek svěřenkyně trenérky Venduly Šmídlové, které ve finálové skupině ztratily až dosud jediný za remízu v Krčíně (21:21). A právě po domácím vítězství 21:14 nad stejným soupeřem se už v sobotu mohly radovat z toho, že po dvou letech kralování Sokola Dobruška vrátily titul na západ Čech. Svoji suverenitu pak potvrdily tymákovské národní házenkářky o den později jasnou výhrou 31:19 v Hlinsku. A jistě si nebudou chtít pokazit ani mistrovské oslavy, před nimiž v neděli od 16 hodin přivítají Blovice.

O stříbrných medailích Dobrušky, která hostí na závěr sezony v neděli v pravé poledne TJ Přeštice, už je také od minulého víkendu jasno. Zato o bronz si to rozdají ve vzájemném souboji Sokol Krčín a hostující z HK Hlinsko. Oba celky mají shodně osm bodů, ale vzájemný zápas hovoří pro domácí (23:22). Hraje se také v neděli od 9.30 jako předzvěst prvního boje o mistrovský titul mužů.

V něm přijede do Krčína vítěz základní části ligy i Českého poháru TJ Příchovice, které tak jsou mírným favoritem. I proto, že na podzim doma vyhrály 18:13, ale v odvetě padly 21:23. Jenže to všechno se teď maže, play-off je jiná soutěž a zvlášť ve finále, kde jde o všechno.

„Jdeme proti lídrovi základní části, který však odehrál také vyrovnaná semifinále. Podle mého názoru se můžeme těšit na krásné zápasy. Za nás můžu slíbit, že nedáme svou kůži zadarmo,“ šibalsky se pousmál Martin Leugner, hrající kouč Krčína a jeden z trenérů reprezentace Čech.

Jeho tým v semifinále porazil Tymákov vždy jen o gól (20:19 venku a 15:14 doma). „V obou semifinále nás podržel brankář Chmelík, v prvních poločasech spolehlivě hrající útok a ve druhých přesná a obětavá hra obrany,“ vrátil se Leugner k semifinálové sérii s Tymákovem. Na obhájce mistrovského titulu tak zbyly letos jen bronzové medaile.

Zatímco Krčín už se chystá na finálovou bitvu s Příchovicemi. „Očekávám tvrdý boj o každý centimetr brankoviště. Krčín je vyspělý tým s řadou skvělých individualit na obou stranách hřiště a my se na to musíme dobře nachystat. Opět se ale chceme soustředit hlavně na sebe a jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom zápasy dotáhli do vítězného konce,“ napsal před bojem o zlato příchovický trenér Lukáš Nohava.

V semifinále přešel vítěz základní části přes Nezvěstice, když vyhrál oba zápasy především zásluhou lepší druhé půle – venku 19:16 (7:7) a doma 18:17 (7:8).

„Nezvěstice držel nad vodou především skvělý gólman a dobrá hra obrany. Hlavně doma jsme těžko hledali mezery v soupeřově defenzivní linii. Venku nám paradoxně pomohl náš protivník změnou taktiky, která mu do té doby fungovala. Nakonec jsme byli šťastnější díky bojovnému výkonu všech hráčů a větší touze postoupit,“ uznal kouč Příchovic kvality semifinálového soka.

„Nedělní semifinále bylo jedním z vyvrcholením první ligy, za výkon bych chtěl poděkovat celému týmu. Vedli jsme po celý zápas, v závěru jsme riskovali, ale na postup jsme nedosáhli,“ kontroval nezvěstický trenér Daniel Havlíček, který litoval domácí porážky. „Nedokázali jsme využít dobré střelecké šance. V druhé půli jsme dostali několik laciných branek a v závěru jen korigovali,“ viděl příčiny nezdaru v prvním utkání.

Finále bude tedy letos bez Nezvěstic, které se po loňském stříbru musely letos spokojit se čtvrtým místem. První zápas o zlato je na programu v Krčíně teď v neděli od 11 hodin, o mistrovi se v sérii hrané na dvě vítězství definitivně rozhodne příští víkend v Příchovicích, kde se bude hrát v sobotu od 16 hodin, popřípadě v neděli v 10.30 hodin.