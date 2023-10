Teď už se Příchovičtí chystají na nedělní derby v Přešticích (od 11 hodin). „Chceme se držet na prvním místě co nejdéle,“ prohlásil po mači s Krčínem, který se hrál v parádní atmosféře, hrající kouč Příchovic Lukáš Nohava.

Co říkáte na vaši vítěznou sérii?

My jsme za ní rádi a samozřejmě doufáme, že potrvá co nejdéle. Uděláme pro to všechno, máme dobře našlápnuto. Pokud budeme pokračovat v dobrých výkonech, můžeme dojet daleko.

Znamená to, že po dvou bronzových letech myslíte v této sezoně ještě výš?

Musíme myslet výš. Za dva bronzy jsme rádi, ale kdo by nechtěl být první…

Co stojí za vzestupem? Došlo v létě k nějakým změnám v kádru?

Nezměnilo se nic moc, jen nám odešel jeden obránce, kterého teď postrádáme. Máme sedm lidí, kteří se točí v základu, potřebovali bychom ještě nějakou adekvátní náhradu. Ale spoustu toho uhrajeme kolektivním pojetím. Jsme spolu sehraní, útočná trojice hraje pohromadě už deset let a na souhře je to znát. Každým zápasem se lepší a já jako trenér z toho mám velkou radost.

Dalo by se tedy říct, že sázíte na sílu kolektivu?

To ano, kolektivní výkon nás zdobí, jsme hodně silní. Ale zároveň si troufnu říct, že máme v týmu dva nejlepší hráče celé soutěže – Ondru Hošťálka v útoku a Vénu Bradu na obraně. Klobouk dolů před nimi, co předvádějí. My na nich stavíme a bude to tak i nadále.

Víkendový program – 1. liga národních házenkářů, 9. kolo – neděle 10.00: Dobruška – Podlázky, 10.30: KNH MS Brno – Svinov, 11.00: Přeštice – Příchovice, 14.00: Nýřany – Nezvěstice, 15.30: Most – Tymákov.

