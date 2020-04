Zároveň řeší svou studijní budoucnost, přesto člen Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, judista Zdeněk Mrázek, září optimismem a soustředí se pouze na věci, které může ovlivnit.

Judo a sportovní gymnázium, jak je to těžká kombinace?

Zpočátku to byl spíš šok než co jiného. Byl jsem zvyklý trénovat dvakrát týdně a najednou jsem měl trénovat devětkrát za týden. Ale po čase jsem si zvykl a zvládal to celkem v pohodě. A i když přišla občas krize, tak se to dalo zvládnout. Studium mi výrazně usnadnila touha něčeho v životě i ve sportu dosáhnout. Věděl jsem, že když budu mít problémy ve škole, nebudu moci dát do tréninku sto procent, a to jsem nechtěl.

A jak se kluk ze Strašic na Rokycansku vlastně dostane k judu?

To je celkem zajímavá „story“. Jako předškolák jsem byl totiž na pohyb levý. Neuměl jsem základní gymnastické cviky jako například kotoul vpřed. Taťka se na mě nevydržel dívat a chtěl mě dát do nějakého sportovního klubu, kde by se mnou něco udělali. U nás nic nebylo, ale kamarád tátovi poradil, že v Hořovicích je judistický klub, kde mě hodně naučí a zároveň se dokážu v případě nebezpečí ubránit.

Začátky asi nebyly lehké?

To ne. Nebavilo mě to, nešlo mi to. Ale po pár letech, kdy jsem začal jezdit na závody, a dokonce získal nějaké medaile, mě to judo chytlo. K tomu se přidalo i zvýšené úsilí na trénincích a další úspěchy. Navíc jsem v judu poznal spoustu přátel, kteří mi výrazně změnili život. Řekl bych, že taková parta se vidí málokde.

Takže z neohrabaného kluka, co neuměl kotoul, je nyní sportovec, který vozí medaile z republikových soutěží. Jaké jsou další sportovní sny a ambice?

Chci se sportem hlavně bavit, protože bez toho, aniž by člověka něco bavilo, se nedá dělat nic naplno. Když mě to bude bavit, budu makat na plné pecky a výsledky se dostaví. Vrcholem jarní části sezony mělo být poslední březnový víkend mistrovství ČR dospělých. Měl to být můj poslední šampionát jakožto studenta SG Plzeň, tak jsem se chtěl rozloučit nějak velkolepě. Mistrovství se ale kvůli koronavirové pandemii bohužel neuskutečnilo, tak teď jen doufám, že nákaza co nejdříve zase pomine a na podzim budeme normálně závodit.

Současná situace toho hodně změnila. Je vůbec možné si teď nějak plánovat trénink? A co škola, jaké máš informace ohledně maturity?

Je to teď hodně složité, hlavně ohledně maturit. Je těžké se připravovat, když nevíte na kdy. Chápu, že se situace vyvíjí ze dne na den, a je těžké říct, jak to bude. Každopádně se snažím učit tak, abych zvládl jakoukoliv situaci. Judistické tréninky momentálně nejsou, protože tělocvičny jsou zavřené, a tak nezbývá než se zaměřit na kondici. Naštěstí mám doma takovou menší posilovnu, za barákem les, takže nějaké velké omezení v přípravě na rozdíl od lidí žijících ve městech moc necítím.

Po maturitě, ať už proběhne jakýmkoliv způsobem, plánuješ studovat dál?

Chtěl bych. Dávám si přihlášku na Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, obor tělesná výchova a geografie.

Sám už nyní začínáš pomáhat mladším sportovcům, rozepisuješ tréninky, vytváříš sportovní pomůcky. Je to známka, že se v tobě rodí budoucí učitel nebo trenér?

Vypadá to tak (smích). Moc mě to baví, snažím se pomáhat mladším a předávat své zkušenosti. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál.

Co bys tedy poradil mladým sportovcům, které teď třeba jejich sport úplně nebaví? Jsi důkazem toho, že pevná vůle je nejdůležitější?

Řekl bych, že ano. Nic není hned, sport je běh na dlouhou trať. Pokud v něm chcete něčeho dosáhnout, chce to vytrvat. Mladým bych poradil, aby si na sportu našli to, co je baví, a toho se drželi. Jsou dny, kdy to dře, ale po čase to přinese ovoce, a navíc z toho můžete těžit i v životě. (rč, ks) www.ais-pk.cz