Západočeši prohráli nedělní extraligový duel 32:34. „K čemu bylo mých devět branek? Pokud bych dal 15 gólů a vyhráli jsme třeba o dva… Zápas jsme si prohráli hrou v obraně. Dostat doma 34 gólů je trestuhodné. Obrana pohořela,“ řekl Jakub Douda.

V utkání jste vedli 17:12 a 24:20. Neměli jste v hlavách, že máte soupeře na lopatě?

To si nemyslím, protože Kopřivnice hrála pořád stejně, to znamená bojovný výkon celých 60 minut. Spíš jsme dělali laciné chyby, což nás provázelo i minulou sezonu jen s tím rozdílem, že jsme vyhrávali, takže se to tolik neřešilo.

Kopřivnice má spoustu zahraničních hráčů. Řešíte, kdo proti vám na hřišti stojí?

To je úplně jedno. Nerozlišujeme, jestli za ně hraje Čech nebo Španěl. Pořád je to házenkář, takže se na něj připravujeme stejně. Měli jsme videopřípravu jejich dvou extraligových zápasů.

Nerozhodilo vás soupeřovo střídání gólmanů?

Myslím si, že problém byl v neproměňování tutových šancí. Dostávali jsme se do nich, ale neproměnili. Soupeř své šance proměnil.

Ve druhé půli jste se střelecky hodně prosazoval. Bylo to tím, že se vám herně dařilo?

Vždy je to tak, že když se někomu daří, tak si věří čím dál více. Dostal jsem se do situací, které byly na střelu. Ale několikrát se to dalo udělat jinak.

Převládá ve vás smutek a co si z utkání vzít?

Já bych řekl jiné slovo než smutek, ale nechci být sprostý (úsměv). Musíme se na duel podívat na videu. Odehráli jsme třetí zápas, ale hodně jich je před námi. Musíme se na ně připravit, abychom k dalším zápasům přistoupili jinak a ukázali, že umíme hrát házenou. Doma by se nemělo prohrávat. Další zápas máme v Lovosicích, kde musíme bezpodmínečně vyhrát.

Souhlasíte, že první porážka přišla brzy?

Oproti minulé a předminulé sezoně přišla brzy. Je to tak.

Mrzí prohra o to víc, že kvůli koronavirové situaci nevíte, kolik odehrajete zápasů?

Na hřišti neřeším, jestli je to poslední utkání, nebo jich odehrajeme ještě deset. Chci vyhrát každý zápas.